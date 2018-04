Prop del 40% de la població mundial pateix alguna malaltia al·lèrgica i gran part d'ells són joves

Les malalties al·lèrgiques es troben entre les 6 patologies més freqüents segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS). A això, la Societat Espanyola d'Immunologia Clínica, Al·lergologia i Asma Pediàtrica (SEICAP) afegeix que una quarta part de les persones dels països desenvolupats en pateixen alguna. Així, els experts destaquen l'augment en la prevalença de les al·lèrgies els últims 20 i 30 anys.

L'Associació Espanyola de Persones amb Al·lèrgia a Aliments i Làtex (AEPNAA) defineix les al·lèrgies com a reaccions o respostes alterades de l'organisme davant d'una substància o al·lergen per si mateix inofensius. I per què hi ha al·lèrgies? Per un defecte del sistema immunitari: el sistema immunitari de les persones al·lèrgiques crea mecanismes de defensa que es tornen nocius. Aquí es troba el defecte.

Aquestes malalties al·lèrgiques inclouen asma, rinitis, anafilaxi, al·lèrgia a drogues, aliments i insectes; èczema, urticària i angioedema. Els símptomes, igual que les al·lèrgies, són molt diversos, tal com explica SEICAP, i poden ser molt intensos i evidents o passar desapercebuts i a penes causar molèsties. Però sobretot generen molta confusió. I és que l'únic tractament possible és evitar la ingestió i el contacte amb l'agent causant de l'al·lèrgia. Però, i si es desconeix? Tot són dubtes.

Per aquest motiu, EROSKI CONSUMER ha volgut conèixer de més a prop les malalties al·lèrgiques. Per poder fer-ho, ha recorregut a fonts com la SEICAP i l'AEPNAA, i també l'OMS i l'Organització Mundial de l'Al·lèrgia (WAO, en les sigles en anglès), entre altres fonts.