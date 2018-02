Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

Condemna una pista d'esquí de Girona a indemnitzar amb 78.263 euros una usuària que va patir un accident greu en una zona sense senyalització i protecció adequades

A l'abril del 2013, una esquiadora va patir un accident en una estació de Girona quan va caure en una pista blava (fàcil-intermèdia), en una fossa amb terra i pedres (sense neu) sense senyalització i protecció adequades: cartells, xarxes, malles, matalassets... Va passar 36 dies hospitalitzada i 246 jornades impeditives. A més, li van quedar seqüeles estètiques i incapacitat permanent parcial per a exercir el seu treball. Per això, va presentar demandar a l'estació i la seva asseguradora en què sol·licitava una indemnització de 95.389 euros, davant del Jutjat de 1a Instància de Barcelona. Aquest va absoldre les demandades perquè va donar per bons els arguments que al tram hi havia cartells que advertien de l'escassetat de neu i aconsellaven anar a poc a poc, i que abans del clot hi havia fletxes que indicaven que s'havia de desviar a la dreta o a l'esquerra per a esquivar-lo. La demandant va recórrer a l'Audiència Provincial de Barcelona i aquesta va concloure que l'accidentada tenia raó, que la senyalització i la protecció de la fossa eren insuficients. Per tant, el 2017 va condemnar l'estació i l'asseguradora a indemnitzar l'esquiadora amb 78.263 euros.