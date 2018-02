Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

Un jutjat de Cartagena resol que correspon als ajuntaments demostrar l'increment de valor que justifica el cobrament de la plusvàlua

Després de la sentència del Tribunal Constitucional de l'11 de maig del 2017 sobre les plusvàlues en la venda de terrenys urbans, molts ciutadans, alguns per via judicial, han reclamat als ajuntaments la devolució de les plusvàlues que els van cobrar després de vendre terrenys sense obtenir guanys. El Jutjat Contenciós núm. 1 de Cartagena va rebre una d'aquestes demandes i el 2017 va dictar una resolució que ordenava a un ajuntament murcià retornar a un particular els 5.413 euros que li va cobrar en aplicar-li l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua). És una de les primeres sentències que subratllen que, en cas de desacord sobre la plusvàlua entre qui ven un terreny urbà i l'ajuntament corresponent, és aquest últim qui ha de demostrar que va haver-hi increment de valor del terreny entre l'adquisició i la transmissió, i no el contribuent qui hagi de provar el contrari.