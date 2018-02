Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

L'Audiència de Lleó revoca una sentència de primera instància que condemnava a pagar un deute de consum elèctric a un usuari equivocat

L'arrendatari d'un local a la província de Lleó va acumular el 2010 i el 2011 diverses factures elèctriques sense pagar per un total de 8.808 euros i la companyia va presentar una demanda al Jutjat d'Instrucció de Ponferrada. Però ho va fer en contra de l'anterior titular del contracte de subministrament elèctric (i anterior arrendatari del local), que s'havia donat de baixa el 2007. El jutjat no va estimar acreditada aquella baixa i el 2016 va condemnar el demandat al pagament de la quantitat esmentada, més interessos i costos. El condemnat va recórrer a l'Audiència Provincial de Lleó, que un any després el va exonerar de tot pagament i responsabilitat després d'examinar millor el cas i comprovar la veracitat de la baixa i el greu error de la companyia elèctrica en reclamar judicialment el pagament del deute a una persona que no el va generar.