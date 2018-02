Superfície útil i construïda

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

Vull comprar un habitatge i m'agradaria saber quina és la diferència entre metres útils i metres construïts, i què és la "superfície construïda amb comuns". A més, voldria saber com puc comprovar que la informació que em dona el venedor sobre aquest tema és correcta.

La superfície útil d'un habitatge és la que es pot trepitjar; és a dir, tota la que està delimitada per les mitgeres, les parets i els envans, inclosa la superfície de balcons, golfes, terrasses... si n'hi ha. La superfície construïda inclou, a més, els metres quadrats que ocupen els envans i les parets de l'habitatge, la meitat de les mitgeres, les galeries, els conductes de ventilació, el buit de la xemeneia... La superfície construïda amb comuns, en una comunitat (normalment entre un 35% i un 45% major que la superfície útil del pis), és la part proporcional que correspon a l'habitatge sobre les zones comunes de l'edifici a cota zero: escales, portals, vestíbuls, garatges, trasters... I aquest percentatge serà el coeficient de participació de l'habitatge en la comunitat, una dada important a l'hora d'establir la quantia que s'ha de pagar per cada veí o propietari en el manteniment i obres que afectin tot l'edifici. Aquestes tres dades han de figurar ben detallades en les escriptures de l'habitatge i en el seu registre al cadastre. A més de comprovar aquesta documentació abans de signar la compra de l'habitatge, és aconsellable mesurar "manualment" la superfície útil i confrontar el resultat amb la documentació esmentada i, si l'habitatge és nou, també amb el plànol que ha de proporcionar el venedor.