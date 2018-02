Publicitat d'empreses

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

Estic fart de rebre trucades comercials al telèfon mòbil, anuncis per SMS i per correu electrònic, i també estic cansat que m'omplin la bústia de fullets de productes i de serveis de tot tipus... Hi ha alguna manera de lliurar-se d'aquest bombardeig publicitari?

Sí, cal apuntar-se a les Llistes Robinson, que són un servei gratuït i eficaç d'exclusió publicitària nominal; és a dir, la que s'envia al teu nom per part d'empreses o comerços amb els quals no has mantingut mai cap relació (cap compra, cap contracte de serveis...) i que obtenen les teves dades personals de fonts públiques, com ara les guies telefòniques, o de les bases de dades d'altres empreses amb les quals sí que has tingut relació i que els l'han proporcionat.

És senzill. Pots entrar a www.listarobinson.es i emplenar el formulari de registre (nom i cognoms, DNI o equivalent, sexe, data de naixement, correu electrònic de contacte i contrasenya d'accés). Després de confirmar el registre, t'arriba un correu electrònic amb un enllaç per a activar el servei. Una vegada activat, inicies sessió identificant-te amb el número de DNI i la contrasenya i accedeixes a la pàgina que t'ofereix triar els canals en què vols que operi l'exclusió publicitària: correu postal, correu electrònic, trucades telefòniques i missatges SMS i MMS. Segons l'opció, hauràs de proporcionar l'adreça postal, l'electrònica i el número o números de telèfon (tant del fix com del mòbil) als quals no vols que t'arribi publicitat. L'exclusió comença a funcionar tres mesos després d'emplenar aquesta sol·licitud, que es pot fer també per a menors de 14 anys i per a difunts per mitjà dels seus representants legals.

Si una vegada activada l'exclusió reps una trucada, un correu electrònic, un fullet remès per una empresa amb la qual no has tingut mai relació, pots denunciar-la a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.agpd.es), ja que totes les empreses anunciants estan obligades a consultar les Llistes Robinson i a no enviar publicitat a les persones que hi estan registrades.

Per a evitar rebre publicitat d'empreses o de comerços dels quals sí que vols ser client o ja n'ets, has de comunicar-te amb ells directament per a revocar el consentiment publicitari que els vas donar en el seu moment o exercir l'anomenat "dret d'oposició", que han d'acatar en el termini màxim de deu dies. També es pot actuar contra elles davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.