Contaminants emergents: el perill d'una mala gestió

Comencen a descobrir-se els danys ambientals i sobre la salut que causen alguns productes d'ús quotidià com medicaments i cosmètics

Medicaments com l'ibuprofèn o els anticonceptius, cosmètics amb microplàstics, xampús anticaspa amb zinc, productes de neteja amb diversos components tòxics... A casa hi ha una varietat de productes que, utilitzats de manera inadequada, es poden convertir en un autèntic arsenal químic: són els contaminants emergents. Tot i això, no sempre sabem com afecten el medi ambient i la salut, i què es pot fer per a combatre'ls.

Què són?

El terme "contaminants emergents" prové de l'anglès emerging pollutants. Es refereix a una sèrie de productes, més o menys recents i cada vegada més abundants, que tenen unes formulacions químiques o unes interaccions que causen amb altres substàncies o compostos que provoquen danys sobre el medi ambient i la salut humana que no s'havien tingut en compte fins ara. Molts d'ells són d'ús quotidià i es troben en qualsevol llar: medicaments, cosmètics, xampús, productes de neteja, etc.

La legislació ambiental i sanitària no els controla perquè fins ara no s'han detectat, però, gràcies a noves metodologies i a les recerques sobre els efectes que tenen, comencen a considerar-se. Institucions internacionals com l'Organització Mundial de la Salut (OMS) o les agències de medi ambient dels Estats Units i d'Europa (EPA i AEMA, respectivament) hi treballen. "La Unió Europea (UE) té una llista de substàncies sota vigilància i es fan estudis per a definir quin és el seu efecte i quins límits s'haurien de posar en abocaments i en qualitat d'aigües. Cada any hi entren nous compostos", assenyala Mikel Ibarra, director de projectes d'Aclima, grup d'empreses ambientals del País Basc.

Com ens afecten?

La varietat de productes i les possibles interaccions que tenen amb altres substàncies de l'entorn fan que les conseqüències puguin ser molt diverses. A mesura que els científics realitzen més recerques i anàlisis, en descobreixen efectes nous.

L'impacte de certs tipus de medicaments ja s'ha començat a percebre en entorns naturals: els estrògens de les píndoles anticonceptives provoquen la feminització dels mascles en diverses espècies de peixos i amfibis, els antidepressius redueixen les possibilitats de supervivència de les aus a l'hivern i certs antiinflamatoris causen lesions en els ocells.

Un altre exemple clar és el dels microplàstics, utilitzats en diversos productes, com abrasius industrials, exfoliants, cremes facials, pasta de dents, xampús, gels, productes per a bebès, repel·lents d'insectes, cremes solars, cosmètics, etc. Els microplàstics estan presents en tots els mars i oceans del planeta i constitueixen una amenaça per a la salut humana i el medi ambient per la capacitat d'acumular compostos químics i toxines. Una vegada en el medi, els microplàstics juntament amb els compostos químics associats, poden ser ingerits per peixos i invertebrats i passar a través de la cadena tròfica a aus, cetacis i als éssers humans. Ja s'han observat efectes negatius de pèrdua de pes, creixement i hàbits d'alimentació en els organismes marins a causa d'aquesta ingesta, segons explica Oihane Cabezas, investigadora d'AZTI, centre tecnològic especialitzat en innovació marina i alimentària.