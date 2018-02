Fer servir el mòbil com a targeta bancària: és segur?

Nou de cada deu espanyols volen fer servir el telèfon per a abonar les seves compres, en comptes de les targetes, però al 55% li preocupa la seguretat d'aquest tipus de pagament

El 77% dels espanyols ja fa servir el telèfon mòbil per controlar les finances i efectuar operacions, com ara consultar el saldo del compte o fer transferències. Una altra cosa és pagar amb el mòbil. Als usuaris els preocupa la seguretat d'aquest tipus d'operació, tot i que més de la meitat dels datàfons ja estan adaptats per a dur-la a terme i, segons l'informe "VISA Pagaments Digitals 2017", nou de cada deu espanyols volen començar a fer servir els telèfons per a pagar en comptes de fer-ho amb les targetes. Per aquest motiu, conèixer les mesures de seguretat de què disposa aquest sistema és imprescindible perquè els consumidors es llancin a fer pagaments digitals.

Mesures de seguretat

Si volem fer servir el mòbil com a substitut de les targetes bancàries, el primer que s'ha de fer és perdre la por d'aquesta forma de pagament i saber més de la seguretat que ofereixen aquestes aplicacions. En l'actualitat, es poden fer servir una gran quantitat d'aplicacions per a pagar amb el telèfon, des de la mateixa del banc fins a les d'empreses com Apple o Vodafone. Encara que són moltes les entitats que permeten substituir les targetes, totes disposen de mesures de seguretat molt similars.

En primer lloc, per a poder accedir a aquestes aplicacions s'ha d'introduir un codi PIN o una contrasenya específica, tot i que alguns dels dispositius més nous també hi deixen entrar per mitjà de l'empremta dactilar. D'aquesta manera se sabrà que, encara que robessin el telèfon, ningú no podria entrar a l'aplicació sense aquesta contrasenya. A més, si l'aplicació no està en funcionament, la tecnologia contactless per a fer el pagament amb els mòbils no estarà activada.

Una vegada desbloquejada la cartera digital i després d'haver passat el telèfon pel datàfon, s'ha de confirmar una altra vegada que es vol dur a terme aquest abonament. En general, aquesta verificació es fa tornant a posar el número PIN o l'empremta dactilar.

Una altra de les mesures de seguretat que és important tenir en compte és que, en cas de pèrdua o robatori, la gran majoria d'aquestes carteres digitals permeten ser desactivades de manera remota des d'un altre dispositiu amb connexió a Internet i amb l'usuari i la contrasenya. A més, per llei, totes les entitats han d'incloure una assegurança antifrau a les targetes que cobrirà l'usuari tant si fa l'abonament amb aquesta o amb el telèfon, per la qual cosa s'estaria cobert.

Associar i comprovar

El primer que cal fer és associar les targetes al telèfon per a provar com són aquestes aplicacions i veure si les mesures de seguretat ens convencen. Fer-ho és molt simple: s'ha de descarregar una aplicació que sigui compatible amb el banc o el proveïdor de targeta. Hi ha una gran varietat d'apps que es poden fer servir, com la de la mateixa entitat o d'altres companyies. Si és amb la del banc, només es podran vincular les seves targetes, però si és amb una aplicació d'una altra empresa, es podran vincular diverses targetes d'altres bancs. Després, s'haurà de fer una foto a la targeta i verificar que el número coincideix. A partir d'aquí, el telèfon ja s'haurà convertit en una targeta i es podrà utilitzar en tots els datàfons que permetin el pagament contactless.

Per a fer els abonaments, caldrà identificar-se en l'aplicació, acostar el mòbil al datàfon i, si és una compra superior a 20 euros, introduir el PIN al mateix telèfon o confirmar la identitat de la persona amb el lector d'empremta digital.