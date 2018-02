Enginy en la lluita contra el fred de la llar

Fer servir plàstic de bombolles a les finestres i reflectors o para-sols del cotxe als radiadors són solucions econòmiques per a fer front al fred a la llar

Baixen les temperatures i pugen els rebuts de la llum i del gas. Hi ha alguna manera de revertir aquests augments i pagar rebuts desproporcionats? A continuació, us mostrem alguns trucs per a escalfar la llar sense invertir grans sumes de diners.

Truc 1. Sentit comú contra el fred

El truc principal per a escalfar la casa per menys diners és ser realista. Encara que faci molt de fred a fora, és important no fer de l'habitatge un paradís tropical. Aquests dies de l'any cal fer servir la roba d'hivern: des de mitjons gruixuts fins a mantes, per molt còmode que resulti anar amb màniga curta. Igualment, n'hi ha prou d'airejar les habitacions 10 minuts al dia i després tancar bé les finestres. A més, l'ús de cortines i persianes permetrà que la temperatura es mantingui dins de les habitacions sense gastar un euro addicional.

És important que a casa tothom sigui responsable, ja que una distracció com ara no tancar per complet una finestra corredissa pot fer que es perdi tota la calor generada per la calefacció.

Truc 2. Optimitzar la calefacció

Si tenim calefacció, és vital fer-la servir de manera eficient. És a dir, s'ha de posar el termòstat entre 19 ºC i 21 ºC, de manera que es pugui sentir una temperatura agradable, però sense que es dispari el consum. L'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) adverteix: per cada grau extra de calefacció, el consum puja un 7%. D'altra banda, és més econòmic apostar per la bomba de calor en comptes de fer-ho pels calefactors elèctrics.

Podem deixar la calefacció encesa tot el dia? No. Si passem gran part del dia fora de casa, és essencial apagar els radiadors (o la bomba d'aire) abans de sortir. I, en el cas dels radiadors, és interessant obrir només els de les estances on siguem. Així, per exemple, si hi ha una habitació de convidats que no s'utilitza, és preferible apagar el radiador i tancar la porta. D'aquesta manera no gastarem diners escalfant una habitació deshabitada, ni es perdrà la calor generada a la resta de la casa.

I si quan tornem de treballar volem que l'habitatge no estigui tan fred, podem recórrer als temporitzadors. Hi ha endolls que es poden programar perquè connectin els radiadors a partir de certa hora. Encara més, n'hi ha alguns amb aplicacions mòbils per a controlar el funcionament de l'aparell en qualsevol moment sense ser a casa.

Truc 3. Plàstic de bombolles contra el fred

Per desgràcia, moltes famílies es troben en una situació econòmica complicada i no poden fer front a un increment en la factura de la llum i del gas. És possible que algunes no disposin de calefacció central perquè no els surt a compte per als dos o tres mesos de fred intens. Per això, recorren a altres fórmules.

Per exemple, si les finestres són antigues i el fred traspassa, es poden folrar els vidres (per la part que dona a l'interior) amb plàstic de bombolles. Per a fer-se una idea, el 25% de la calor es perd a través de les finestres. Per tant, amb aquest senzill gest es poden estalviar molts diners i només necessitem invertir 2 euros (el cost del plàstic).

Un remei similar es pot aplicar a les portes i finestres que no tanquen bé. En aquest cas, l'ús de rivets és la solució més ràpida i econòmica.

Truc 4. Radiadors lliures de roba

Si tenim calefacció, només calen dos minuts per a comprovar si la fem servir de manera correcta. En primer lloc no hem de cobrir els aparells amb roba, per molt que s'eixugui abans o que sigui reconfortant posar-se els mitjons calents.

Truc 5. Reflectants per a escalfar la casa

Si volem notar més calor sense apujar el termòstat, una altra opció és fer servir panells reflectors, com els para-sols dels cotxes. Si posem la part metal·litzada mirant al radiador, reduirem la pèrdua de calor i aconseguirem escalfar la casa de manera més ràpida o, el que és el mateix, podem estalviar entre un 10% i un 20% en la factura.

En definitiva, no s'ha de passar fred a casa ni trencar la guardiola per culpa dels rebuts. Amb una mica d'enginy i sent eficients, la família pot estar ben calenteta a casa. Això sí, no hem d'oblidar que el millor principi és comptar amb una bona tarifa de llum i de gas.