Viure sense gas natural és possible

Decidir eliminar el gas natural de l'habitatge implica considerar les despeses que suposarà escalfar l'aigua, modificar la cuina i el sistema de calefacció

Hi ha molts trucs per a estalviar en llum i en gas. Malgrat això, moltes vegades el problema principal no es troba en la manera de consumir, sinó en els preus fixos d'aquests serveis. El cas més clar és en la potència de la llum, que incrementa la factura al voltant d'uns 40 euros anuals en funció dels quilowatts (kW) contractats.

No obstant això, encara que l'electricitat és una energia que té uns costos elevats, no es pot prescindir de la llum. En canvi, és possible fer-ho amb el gas natural. Val la pena? Tot depèn de quant consumim. Però si tenim en compte que el problema principal de les factures són els preus fixos, la resposta probablement serà que sí.

Un exemple. Avui, la tarifa regulada (TUR) és d'entre 62 i 123 euros anuals (a això caldria afegir els impostos, el consum i el lloguer del comptador). Per aquest mateix import, es podrien utilitzar entre 430 kWh i 850 kWh de llum (sobre la base de la tarifa regulada de preu fix de l'electricitat).

Per tant, potser no és tan desgavellat apostar només per una sola font energètica. Això sí, no hem oblidar que això comporta dues situacions: que s'hauran de fer reformes i que, en el cas que es produeixi una incidència elèctrica, tindrem un problema.

Fer balanç: compensa?

Si el consumidor es planteja amb serietat eliminar el gas natural de l'habitatge, ha de fer un balanç de tot el que cal canviar a casa.

D'una banda, caldrà modificar la cuina i substituir els fogons de gas per la placa de llum. Aquest canvi ens pot atabalar al principi per la inversió que implica, però compensa. Les plaques de llum son més segures, no requereixen revisions i són més fàcils de netejar. A més, decantar-se per la inducció suposa que el temps de cocció serà més ràpid i, per tant, consumirem menys.

Un altre aspecte que cal tenir en compte és que l'aigua s'escalfa amb el gas natural. Però avui dia podem triar entre l'escalfador de gas (butà o natural) i l'elèctric. La diferència principal és que amb el de llum tenim aigua calenta a l'instant i sense límits. En canvi, això implica que cada vegada que detecti que l'aigua està freda, es connectarà per a escalfar-la. En aquest cas, l'opció del gas natural serà la més econòmica. Tanmateix, si volem suprimir el contracte de gas, podem controlar el consum de l'escalfador elèctric amb temporitzadors o endolls intel·ligents. El seu cost és molt baix i ens permetrà decidir quan hem de connectar l'aparell per a tenir aigua calenta.

Calefacció més barata

Hi ha un tercer element que cal tenir en compte: la calefacció central amb radiadors d'aigua calenta. En aquest cas no es pot suprimir amb tanta facilitat el gas natural, ja que aquest tipus d'instal·lació de climatització demana aquesta energia per a funcionar correctament.

Per contra, si l'habitatge està equipat amb bomba d'aire (fred i calor), és possible plantejar-se la idea de dependre només de l'electricitat. El mateix ocorre si tenim terra radiant o petits calefactors elèctrics.

Què és més barat? El preu del gas natural és més baix que el de la llum. No obstant això, no és decisiu. Però en un país on el fred no dura massa mesos, cal sospesar altres factors abans de prendre la decisió, com la mida de l'habitatge o les característiques de la regió on vivim. I és que no costarà el mateix escalfar un pis d'interior en una zona seca que en una casa baixa al costat del mar. De la mateixa manera, tampoc no necessitarem la mateixa energia en un pis de 50 metres quadrats que en un dúplex amb el doble de superfície. Per això, s'han de tenir en compte la climatologia de la ubicació, la mida i les característiques de l'habitatge.