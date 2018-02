El 91% dels entrevistats assegura que tots els membres de la seva família prenen llet o algun altre producte lacti, però el 65% no coneix el segell PLS que porten els productes lactis i que certifica l'alt valor nutritiu, la identificació de l'origen i la sostenibilitat en tota la cadena de valor

Una dieta sana i equilibrada no es pot entendre si no s'hi inclou la llet i altres productes lactis, com el iogurt o el formatge, per exemple. L'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) assegura que són una font important d'energia alimentària, proteïnes i greixos. En concret, explica que la llet contribueix de manera important a satisfer les necessitats del cos humà de calci, magnesi, seleni, riboflavina (vitamina B2), vitamina B12 i àcid pantotènic (vitamina B5).

Malgrat els seus beneficis, a Espanya, el consum de llet i de lactis ha experimentat un descens els últims anys, segons dades de l'Organització Interprofessional Làctia (INLAC). Així, en el cas de la llet, el 2016 se'n van consumir 3.198 milions de litres, un 2,2% menys que l'any anterior. En el cas dels derivats lactis, el consum es manté estable, amb 1.597 milions de quilos.

A més, segons el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA), diversos factors macroeconòmics van provocar el 2015 una crisi en el sector lacti europeu, que va afectar la majoria dels estats membres de la UE i també els ramaders espanyols: "En particular, els qui pateixen directament l'efecte de la regulació de l'excés d'oferta amb preus de compra de la seva llet per sota dels preus de producció". Per aquest motiu, els diferents agents que intervenen en la cadena de valor del sector lacti s'han compromès a col·laborar a favor del sector lacti espanyol per aconseguir un funcionament eficient i sostenible de les cadenes de valor de la llet i dels productes lactis.

Davant d'aquest context, EROSKI CONSUMER ha volgut conèixer quins són els hàbits de consum de lactis dels consumidors i quin és el seu coneixement dels segells de qualitat i garantia que porten. Amb aquesta finalitat, el mes de novembre passat va fer una enquesta en línia a un total de 805 responsables de la compra de la llar i consumidors de productes lactis.

La mostra

Tots els participants de l'enquesta són responsables de la compra a casa seva i, habitualment, consumeixen llet o altres productes lactis com formatge, iogurts o similars (natilles, begudes làcties, mantega, nata, etc.).

Tots són majors d'edat: el 44% se situa en una franja d'entre 41 i 55 anys i un altre 33% té entre 56 i 70 anys. Dos de cada tres són dones, el 59% té formació universitària i el 23% també un postgrau o doctorat. Un altre 21% ha estudiat formació professional i la resta té educació secundària o batxillerat.

Quant a la procedència, un 18% viu al País Basc, un altre 18% a la Comunitat de Madrid, el 13% a Catalunya, el 9% a Andalusia i el 8% a la Comunitat Valenciana. Els altres enquestats es distribueixen per la resta de territoris espanyols en proporcions inferiors al 5%.