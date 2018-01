La influència de la llum en la visió

La fatiga ocular, o astenopia, és la resposta a un esforç muscular perllongat. Està causada per l'ús de llibres electrònics i ordinadors i fins i tot per llegir durant moltes hores en paper.

Els principals senyals de la fatiga ocular són coïssor, enrogiment, llagrimeig i més sensibilitat a la llum o al vent. També es poden produir alteracions visuals (visió borrosa o visió de taques) i altres problemes (marejos, cefalea o dolor cervical).

En la majoria dels casos, aquests símptomes apareixen com a conseqüència de mantenir hàbits inadequats, com una mala postura enfront de l'ordinador, excedir-se en les hores d'ús, tenir una mala il·luminació o la presència de massa reflexos en la pantalla. També poden sorgir després de fer activitats que requereixen molta concentració, com cosir o dibuixar. Els experts dels col·legis d'òptics parlen de problemes, no de malalties, sempre que ho corroborin les revisions que descartin altres alteracions oftalmològiques. Des de l'Acadèmia Americana d'Oftalmologia admeten que els signes de fatiga visual s'aguditzen quan hi ha falta de son.

La Societat Espanyola d'Oftalmologia reconeix que no hi ha evidències científiques que demostrin que la llum blava emesa per les pantalles danyi l'ull. Per tant, sosté que no es pot recomanar de manera generalitzada l'ús de pantalles de protecció de llum blava per a evitar un dany no demostrat en condicions reals i en humans per dispositius, com ordinadors o tauletes. Aquests no són, per tant, nocius per a l'ull; sí que ho són, per contra, els mals hàbits.

Per tal d'ajudar a prevenir-ne els símptomes, és important tenir una bona il·luminació, evitar els reflexos en la pantalla, apartar la mirada de la pantalla cada 20 minuts aproximadament i enfocar a una distància d'uns sis metres, col·locar-se bé enfront de la pantalla de l'ordinador, forçar el parpelleig i evitar ambients molt secs.