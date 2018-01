Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

Obliguen un banc a eliminar dels contractes de préstec i del compte corrent una clàusula per la qual cobra una comissió per "reclamació de posicions deutores"

El 6 d'octubre passat, el Jutjat Mercantil de Vitòria va condemnar un banc a eliminar definitivament dels seus contractes de préstec i del compte corrent una clàusula per la qual cobrava una comissió de 35 euros per "reclamació de posicions deutores"; és a dir, per comunicar a un client que ha incomplert un termini del préstec o ha entrat en "nombres vermells". El jutjat va considerar injustificat i per tant abusiu aquest cobrament pel simple fet d'enviar al client deutor un SMS, un correu electrònic, una carta o una trucada telefònica advertint-lo de la situació.