El Tribunal Suprem declara nul el canvi de gratuït a de pagament del servei d'identificació de trucades d'una companyia telefònica

Procedent del Jutjat del Mercantil de Santander i de l'Audiència Provincial de Cantàbria, el Tribunal Suprem va analitzar la demanda de cessació d'una associació de consumidors i del Ministeri Fiscal contra una companyia telefònica. Aquesta havia començat a cobrar entre el juny i l'octubre de 2008 0,58 euros al mes pel servei d'identificació de trucades, que era gratuït des que es va inaugurar el 1999. L'alt tribunal va dictar sentència el 26 de gener d'aquell any, va declarar nul aquest canvi i va condemnar la companyia a retornar els diners cobrats més els interessos legals a tots els clients. Segons el Suprem, el canvi "no suposa una simple modificació de les condicions contractuals, sinó la contractació d'un servei nou", la qual cosa, segons els articles 62.1 i 99.1 de la Llei de Societats Anònimes, exigeix que consti la voluntat inequívoca dels clients de contractar aquest nou servei de pagament. No obstant això, el Suprem no troba aquesta constància, sinó una clàusula abusiva perquè imposa i cobra serveis no sol·licitats, no contractats i sobre els quals els clients no han rebut cap informació rellevant, veraç i suficient.