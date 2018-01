Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

Condemnen l'assegurança de la comunitat a pagar els danys en un pis inundat durant una pluja torrencial per defectes en elements comuns de l'edifici

El 28 d'agost de 2013 una pluja torrencial va provocar danys en el continent i en el contingut d'un pis per defectes en la coberta de l'edifici i esquerdes en la façana. El damnificat va demanar 3.118 euros a l'assegurança de la comunitat davant del Jutjat de 1a Instància de Dénia, que va fallar a favor seu el 2015. La comunitat i l'assegurança van recórrer a l'Audiència Provincial d'Alacant al·legant "força major per la intensitat de les pluges, risc extraordinari, absència de responsabilitat de la comunitat i exclusió de la pòlissa de la comunitat dels danys en el contingut". Però l'Audiència va rebutjar la "força major" perquè és freqüent i per tant previsible que plogui amb intensitat a final d'agost a Alacant; va rebutjar igualment el "risc extraordinari" (que hauria traslladat la responsabilitat al Consorci de Compensació d'Assegurances); va confirmar la responsabilitat de la comunitat perquè els danys al pis van ser conseqüència de defectes en elements comuns de l'edifici, la conservació i reparació dels quals corresponen a la comunitat segons la Llei de Propietat Horitzontal; i va rebutjar la no-cobertura del contingut en la pòlissa perquè el risc de responsabilitat civil no distingeix danys entre el continent i el contingut.