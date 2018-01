Continguts de risc dels videojocs

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

Els videojocs dels meus fills tenen uns símbols en forma de quadradets amb nombres que crec que indiquen l'edat adequada per a jugar-hi. I tenen altres quadradets amb dibuixos: una aranya, una xeringa, uns daus... que no sé què signifiquen. On podria obtenir-ne més informació?

Aquests nombres i aquests dibuixos que figuren en l'anvers i el revers dels estotjos dels videojocs són els anomenats descriptors d'edat mínima recomanada per a l'ús i de continguts de risc, establerts pel codi PEGI (Pan European Game Information). La classificació per edats (3, 7, 12, 16 i 18 anys) no respon a la major o menor dificultat del joc o a l'habilitat necessària per a gaudir-ne, sinó a la idoneïtat per a nens i adolescents més petits o més grans en funció del contingut. Els descriptors de contingut són vuit: discriminació (el joc conté representacions discriminatòries o material que indueix a la discriminació), drogues (mostra l'ús de drogues o hi fa referència), en línia (es pot jugar en línia amb altres persones), joc (té relació amb apostes i jocs d'atzar), llenguatge groller (el videojoc conté paraulotes, expressions malsonants...), por (el contingut pot fer por als nens), sexe (conté escenes o referències sexuals, representacions de nuesa...) i violència (el videojoc conté representacions violentes). L'etiqueta PEGI OK que mostren alguns jocs en llocs web i serveis en línia significa que són aptes per a jugadors de qualsevol edat perquè manquen de continguts de risc. És important que les mares i els pares coneguin aquests indicadors i que els tinguin en compte a l'hora de comprar videojocs als seus fills. Si un videojoc no té cap descriptor PEGI, és millor no comprar-lo. Tota la informació (en castellà) sobre PEGI es troba a: www.pegi.info/es.