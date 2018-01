Vinculacions i comissions

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

El banc amb qui vaig contractar la hipoteca per comprar casa meva em va obligar a obrir un compte corrent per als pagaments del préstec. M'estan cobrant una comissió de manteniment d'aquest compte i vull saber si això és correcte o no. També vull saber si és legal que m'obliguessin a obrir aquest compte vinculat a la hipoteca.

La regulació legal sobre les comissions bancàries a Espanya és molt escassa i, per això, el més indicat per a resoldre dubtes sobre aquest tema és acudir al Servei de Reclamacions del Banc d'Espanya. En el document titulat "Selecció d'informes i consultes rellevants", publicat el 2016 i accessible en PDF al web del Banc d'Espanya, figura precisament la resposta a la primera de les seves preguntes: "Deute de comissions en comptes vinculats a préstecs hipotecaris". Diu així: "Hem d'assenyalar que tradicionalment aquest servei de reclamacions ha considerat que no correspon als clients suportar cap comissió per manteniment i/o administració quan els comptes es mantenen amb la finalitat de ser utilitzats exclusivament per a abonar els interessos d'un dipòsit o per a donar servei a un préstec hipotecari per imposició de l'entitat, ja que conduiria a l'absurd que el client pagui per complir una obligació -obertura de compte per a facilitar la gestió de l'entitat- que aquesta li va imposar en interès propi, fet que és clarament contrari al principi de reciprocitat i a les bones pràctiques i usos bancaris". També diu que, si les entitats neguessin la gratuïtat a aquest canal de pagament, podrien habilitar alternativament qualsevol altre procediment perquè els prestataris puguin fer els pagaments sense costos (transferències a un compte habilitat a aquesta finalitat, ingressos en efectiu, domiciliació en comptes en altres entitats, etc.). Aquest "podrien" aviat es convertirà en "hauran de". Està a punt d'entrar en vigor la nova Llei de Crèdit Hipotecari que, entre altres mesures molt favorables als consumidors, prohibirà a la banca obligar a contractar altres productes vinculats a les hipoteques: comptes corrents, targetes, assegurances de vida, assegurances de llar... Li aconsellem que acudeixi al banc amb aquesta informació i tracti que li eliminin les comissions que esmenta o que li proposin una altra via per al pagament de la hipoteca exempta de comissions i despeses.