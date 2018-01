Les tovalloletes humides no es llencen al vàter

Els experts asseguren que els ciutadans s'haurien de guiar per "la regla de les tres pes" per a saber quins residus sí que es poden llençar al vàter: "pipí, popó i paper higiènic". Per a la resta aconsella posar una paperera al costat on les podem dipositar. Reyes afegeix que a Esukadi han posat en marxa a "Expo-retrete", una exposició itinerant que, amb el lema "El vàter no és una paperera", ensenya els efectes de les tovalloletes i d'altres deixalles, com ara bastonets de les orelles, medicaments, pintures, etc.

Tant Morcillo com Reyes destaquen que l'etiquetatge dels fabricants és confús, amb imatges o frases que indueixen a pensar o fins i tot assenyalen que es poden llençar al vàter i que són "biodegradables", amb la qual cosa donen a entendre que no causaran problemes. Segons el director general de l'Associació Espanyola de Proveïments d'Aigua i Sanejament, perquè fossin autènticament biodegradables i no donessin problemes s'haurien de descompondre entre uns 5 i 30 dies.

Morcillo afegeix que, als punts de venda, les tovalloletes es podrien situar en una altra zona diferent de la del paper higiènic, perquè hi ha estudis que assenyalen que els consumidors tendeixen a pensar que són el mateix i les fan servir de la mateixa manera. Ara bé, també reconeix els esforços de millora del sector. D'una banda, explica que treballen amb normes nacionals i internacionals per a distingir amb claredat aquests productes. D'altra banda, algunes empreses estan innovant en productes més amables amb el medi ambient i amb els sistemes de sanejament, com ara tovalloletes de cel·lulosa, més naturals i biodegradables a curt termini. El problema, per tant, de les tovalloletes no és cap altre que el del mal ús.