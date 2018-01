Simbiosi entre tecnologia i literatura

La tecnologia ajuda a ordenar la biblioteca, a triar el pròxim llibre i a contactar amb lectors de tot el món

La tecnologia pot ajudar els amants dels llibres a triar la lectura següent i també a comunicar-se amb professionals del sector literari, fins i tot a contactar amb lectors de tot el món. Hi ha llocs web per a aficionats a la literatura, xarxes socials per a compartir lectures i opinions i aplicacions per a ordenar la biblioteca.

Ordenar llibres

Crear una llista pot ser una bona manera d'organitzar els llibres pendents de llegir que tenim a casa i també les recomanacions de familiars i amics. Tenir una llista de lectura ajuda a triar el títol següent amb més rapidesa, portar un recompte dels exemplars llegits al llarg d'un any i variar de gènere amb més facilitat.

Hi ha moltes aplicacions per a crear aquests tipus de llistes. La majoria estan enfocades a crear llistes de tasques i a augmentar la productivitat, però res no impedeix fer-les servir també per a configurar llistes de llibres. No cal incloure-hi massa detalls: el títol i l'autor són més que suficients per a guardar la referència, encara que també hi ha qui li agrada posar una valoració una vegada llegit el volum.

Encara més, ni tan sols cal fer servir una aplicació dissenyada per a aquesta finalitat. Les llistes de lectura es poden crear en un simple document en línia amb el paquet d'ofimàtica de Google (Documents, Fulls de càlcul i Presentacions). D'aquesta manera, s'hi pot tenir accés en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.

Cerca de recomanacions

Hi ha diversos serveis en línia, dedicats a les recomanacions, que ens poden ajudar a trobar les pel·lícules, sèries o llibres més concordes amb els gustos personals. També és possible trobar pàgines web especialitzades en recomanacions de llibres. Algunes d'aquestes són:

What Should I Read Next . Aquest lloc web té un funcionament molt senzill. Tan sols cal introduir-hi el nom d'un autor o el títol d'un llibre que agradi a l'usuari i el sistema analitzarà la base de dades de títols preferits de lectors reals per a proporcionar suggeriments sobre què podem llegir a continuació.

. Aquest lloc web té un funcionament molt senzill. Tan sols cal introduir-hi el nom d'un autor o el títol d'un llibre que agradi a l'usuari i el sistema analitzarà la base de dades de títols preferits de lectors reals per a proporcionar suggeriments sobre què podem llegir a continuació. Quelibroleo . Aquesta pàgina es defineix com una xarxa social d'intercanvi de gustos i d'opinions literàries. Però més enllà d'això, ofereix també un recomanador de llibres potent. Per a fer-lo servir, cal introduir el títol i l'autor, i fer clic en el botó "Recomanar altres llibres" per a obtenir suggeriments d'exemplars semblants.

. Aquesta pàgina es defineix com una xarxa social d'intercanvi de gustos i d'opinions literàries. Però més enllà d'això, ofereix també un recomanador de llibres potent. Per a fer-lo servir, cal introduir el títol i l'autor, i fer clic en el botó "Recomanar altres llibres" per a obtenir suggeriments d'exemplars semblants. The Fussy Librarian . Aquest lloc web funciona d'una manera una mica diferent. Per a accedir a les recomanacions, cal apuntar-s'hi amb una adreça electrònica. Després cal indicar les preferències de lectura (gènere, idioma, si molesta o no el contingut violent o sexual, etc.) i el sistema enviarà recomanacions de llibres via correu electrònic.

. Aquest lloc web funciona d'una manera una mica diferent. Per a accedir a les recomanacions, cal apuntar-s'hi amb una adreça electrònica. Després cal indicar les preferències de lectura (gènere, idioma, si molesta o no el contingut violent o sexual, etc.) i el sistema enviarà recomanacions de llibres via correu electrònic. Whichbook . Una altra pàgina amb un funcionament curiós. A la barra lateral esquerra hi ha una sèrie de controls lliscants que es poden ajustar per a filtrar-ne els resultats: títols seriosos o divertits, llargs o curts, fàcils o complexos, amb més o menys violència...

. Una altra pàgina amb un funcionament curiós. A la barra lateral esquerra hi ha una sèrie de controls lliscants que es poden ajustar per a filtrar-ne els resultats: títols seriosos o divertits, llargs o curts, fàcils o complexos, amb més o menys violència... Roca Libros. Aquest lloc web funciona de manera similar a l'anterior, amb controls lliscants que es poden modificar per a filtrar el tipus de recomanacions que es volen obtenir. Els resultats estan limitats als publicats per aquesta editorial.

Xarxes socials

Una altra manera d'obtenir recomanacions és mitjançant l'obertura d'un compte d'usuari en alguna de les xarxes socials creades per a lectors, com Goodreads o Anobii. Les dues funcionen com una mena de diari de lectura personal que permet anotar els llibres que es llegeixen i opinar sobre ells. Però també són un punt de trobada amb lectors de tot el món amb els quals es poden intercanviar impressions i recomanacions.

Com es poden llegir llibres en el mòbil o en la tauleta

Un truc molt senzill per a animar-se a llegir més és fer que la lectura sigui més accessible. Tenir un llibre sempre a mà evitarà que optem per altres distraccions. I una manera fàcil de tenir sempre un exemplar a mà és portar instal·lada en el mòbil o en la tauleta alguna aplicació per a llegir llibres, com iBooks d'Apple, Play Books de Google o Kindle d'Amazon. Si optem pels lectors de llibres electrònics de tinta electrònica, també n'hi ha unes quantes alternatives al mercat, a preus molt assequibles.

Com que, en general, sempre portem el telèfon a sobre, amb aquestes aplicacions ens podem assegurar l'accés a la lectura, una manera d'aprofitar qualsevol temps mort d'espera o d'amenitzar el trajecte entre la casa i la feina. A més, tant les aplicacions com els lectors de llibres electrònics permeten llegir amb comoditat volums grans fora de casa.