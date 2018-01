Nadal equilibrat

Informar-se de les ofertes, organitzar les festes a casa, aprendre a reduir el consum d'electricitat o fer a mà els regals i la decoració permetrà reduir les despeses de Nadal

Els espanyols gastarem una mitjana de 633 euros per persona per Nadal, segons vaticina la consultora Deloitte en l'estudi que acaba de publicar sobre consum nadalenc. Durant aquesta època, les despeses es multipliquen i convé tenir en compte els consells següents perquè el nostre pressupost anual no es desequilibri durant les festes.

A la cuina

Una de les partides on destinem més diners per Nadal és la que correspon al menjar. Per a evitar gastar massa, és important parar-se a pensar, buscar les millors ofertes i valorar la qualitat per sobre de les marques. A més, convé que evitem comprar plats ja preparats, més cars i que no sempre són més gustosos ni sans. Un menú senzill, però sa i amb productes de qualitat sempre serà un èxit.

Així mateix, per a estalviar a la cuina cal fer un ús racional dels electrodomèstics. D'aquesta manera, evitarem una despesa energètica excessiva que durant el primer trimestre d'aquest any va ascendir a 338,4 euros per llar, segons dades de l'Estudi Fintonic 2017. En aquest cas, és recomana no fer servir el rentaplats fins que no estigui ple, no obrir i tancar contínuament la nevera, no obrir el forn durant la cocció (per això tenen llum), etc. Així, estalviem diners i energia.

Llum i calefacció

Durant les vacances de Nadal, passem més temps a casa i gastem més llum i calefacció. De fet, s'estima que durant Nadal la despesa en llum és uns 35 euros més alta, ja que el consum elèctric creix un 28% de mitjana, segons dades de Red Eléctrica de España (REE). A més, els llums de Nadal (del arbre i de la resta de la casa) suposen una despesa afegida.

En aquest sentit, s'han d'apagar sempre els llums que no s'utilitzin i desendollar els electrodomèstics que no es facin servir. A més, podem utilitzar llums de Nadal LED, que estalvien i són més ecològics. Per a crear ambients es pot recórrer a les espelmes (naturals o imitacions, amb piles) que a penes gasten i il·luminen les estances i les fan més acollidores.

En el cas de la calefacció passa el mateix. Com que estem més temps a casa, solem encendre-la més hores. No obstant això, podem tancar-la durant el temps que estiguem a la cuina, ja que la calor que desprenen el forn i els fogons són més que suficients per a mantenir-nos calents. També podem recórrer a altres trucs per a escalfar la casa per menys diners, com ara posar catifes i utilitzar cortines i tapissos gruixuts per a retenir la calor.

Festes i cotillons

Li agradaria passar la nit de Cap d'Any o el dia de Reis en una festa, però els cotillons són molt cars? Es poden organitzar a casa. Només cal reunir els millors amics, triar bona música i comprar alguns aperitius. Fins i tot es pot organitzar un sopar i fer la proposta que cadascú porti un plat (o que els convidats portin les postres i les begudes). Aquesta solució no només és molt més econòmica que assistir a un local, sinó més íntima i divertida.

Decoració de Nadal

Si hi ha alguna cosa que distingeixi el Nadal d'altres festes és que tot es decora per a l'ocasió: garlandes, flors de Pasqua, corones i fins i tot un arbre ple de llums, cintes i boles. Si no tenim els ornaments de l'any anterior, adquirir-ne de nous pot sortir costós. Però hi ha una manera d'estalviar: fer-los un mateix.

Hi ha milers d'idees per a fer ornaments de Nadal barats: utilitzar cistells plens de pinyes i bastons de caramels, crear ornaments de cartró o de galetes i fins i tot crear boles de Nadal amb pilotes de tennis de taula. A més, es poden fer servir retalls de tela i garlandes fetes amb cordes i cintes de colors.

I el mateix ocorre en el cas dels arbres de Nadal, ja es que poden crear gairebé amb qualsevol objecte que hi hagi a casa: llibres, coixins apilats, dibuixos infantils...

Regals

Per Nadal vam gastar una mitjana de 248 euros per espanyol el 2016, segons l'estudi "Tendències de consum per Nadal", elaborat per Kantar TNS. Hi ha opcions per a fer obsequis per menys diners, com ara avançar les compres i aprofitar-se d'algunes ofertes, ja sigui en botigues físiques o per Internet. I també hi ha la possibilitat de comprar-los després de Nadal, quan ja estan més rebaixats. A més, es pot recórrer a botigues de segona mà, on podem comprar roba i joguines a bon preu, o apuntar-se a un bescanvi.

Una altra opció és fer els regals un mateix. Ja siguin regals culinaris, manualitats o una bufanda feta per nosaltres. Aquests regals seran més econòmics, però plens de sentiments. A més, també podem fer els embolcalls. El cost econòmic serà mínim.

Viatjar barat

Per Nadal es viatja molt. Bé per veure la família i passar uns dies amb ells o per fer una escapada. Si hem de volar, convé reservar-ho amb antelació i en el moment just. I és que fer la reserva en el millor moment pot arribar a suposar un estalvi de fins a 91 euros, segons un estudi del portal de viatges Skyscanner. A més, viatjar de nit també pot abaratir el vol, ja que són les hores que tenen menys demanda. Per gastar menys en l'allotjament, es pot recórrer a cases de familiars o d'amics. O fer servir els comparadors en línia d'hotels: aquestes plataformes permeten trobar ofertes a bons preus en establiments de qualitat.