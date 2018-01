L'aqüicultura permet que el tinguem disponible tot l'any, però el llagostí és, sens dubte, el rei de la taula de Nadal

Presideix la majoria de les taules de Nadal i festes que es preïn. Aquest crustaci de 10 potes i closca semidura, conegut com llagostí, té una mida d'entre 12 i 15 centímetres de longitud i és de color rosat amb vetes marrons. Habita a l'Atlàntic oriental, des d'Angola fins a les illes Britàniques i a tot el Mediterrani, sobretot als fons sorrencs de la desembocadura dels rius.

A Espanya es fan captures significatives a les desembocadures de l'Ebre i del Guadalquivir. I hi ha zones productores excel·lents com Vinaròs, que té el millor llagostí natural.

Tant el llagostí blanc com el llagostí negre, que es caracteritza per tenir la closca ratllada, resulta exquisit cuit, a la planxa o com a acompanyament en diferents plats. Hi ha, a més, diferents talles i una àmplia gamma de presentacions, entre les quals destaquen el fresc, el congelat i el refrigerat, tant sencer com amb les cues netes.

El llagostí negre o tigrat (Penaeus monodon) és el més gran i pot arribar a fer els 33 cm. També s'anomena cranc de riu gegant. És la segona espècie més conreada i ocupa el 17% de la producció mundial. Es produeix sobretot a Tailàndia, Vietnam i Indonèsia. Depenent del substrat, de l'aliment i de la terbolesa de l'aigua, els colors d'aquest llagostí varien des del verd, el cafè i el vermell, fins al gris o el blau. També té bandes transversals de colors que s'alternen entre el blau o el negre i el groc.

Altres llagostins tigrats comercialitzats són el llagostí tigrat marró (Penaeus esculentusV), que presenta un cos amb bandes molt marcades i procedeix de les costes de l'Índic; el llagostí tigrat verd (Penaeus semisulcatus) molt estès, procedent de l'est d'Àfrica, del nord d'Austràlia, el Japó i l'Índia i del qual es comercialitzen gairebé exclusivament les cues; i el llagostí tigrat japonès (Penaeus japonicus o Marsupenaeus japonicus) de mida més petita, procedent de l'aqüicultura del Japó.

El llagostí blanc (Penaeus vannamei o VLitopenaeus vannamei) no té bandes tigrades, el color és normalment blanc translúcid, però pot canviar depenent de diversos factors com la talla i la presentació. És la principal espècie de llagostí conreada i els països productors principals són la Xina, Indonèsia, Tailàndia, el Brasil, l'Equador i Mèxic. La comercialització als mercats europeus té multitud de variants, com ara, congelat, sencer o en cues.

La introducció d'aquest llagostí a la cuina és un fet que no es pot datar amb exactitud, ja que és un aliment que fa milers d'anys que es consumeix. La cuina romana, durant el segle I dC, ja en tenia receptes, segons mostra Apici en el seu llibre De re coquinaria, on parlava del llagostí com a ingredient per a preparar un tipus de salsa. Fins i tot se sap que, durant el segle XVII, el llagostí ja comença a estar cada vegada més present a la cuina europea en receptes de peixos i mariscos, fet que recullen diferents llibres. Les històries dels antics enclavaments romans ja parlaven d'aquest crustaci a les taules.

Com es captura?

A la tardor i a l'hivern les flotes solen utilitzar la tècnica d'arrossegament, mentre que a l'estiu i a la primavera es captura amb tremall. Aquest instrument, típicament de fons, és un ormeig de pesca constituït per tres xarxes col·locades de manera superposada. Les nits de lluna plena és el moment en què més se n'incrementen les captures.

No tot el llagostí que mengem a Espanya és fresc. Molt s'importa des de piscifactories d'Amèrica del Sud i de l'Amèrica Central, on el clima és més favorable per a la cria. El llagostí conreat menja pinso, mentre que el salvatge menja de tot. A més, tenim un gran mercat de llagostí congelat: bo i definitivament més econòmic.

La importació i comercialització del llagostí a Espanya de manera massiva comença al voltant de 1970, quan s'assenten les grans empreses. Malgrat que el tenim disponible tot l'any als mercats, gràcies a l'aqüicultura, el llagostí és molt estacional.

Comercialització i consum Al món hi ha més de 3.000 espècies de llagostins, de les quals es comercialitzen al voltant de 300 varietats. A Espanya, en queden tan sols 20. En termes de valor comercial, els llagostins són el producte més important dels productes pesquers. Representen el 15% del valor total del comerç internacional. Segons la FAO, al voltant de tres quartes parts de la captura mundial de llagostí procedeix de la pesca (dels quals prop del 70% corresponen als llagostins capturats en aigües càlides i 30% a llagostins d'aigües fredes). Pel que fa al consum nacional, i segons dades del 2014, el consum total de gambes i llagostins a les llars es distribueix de la manera següent: Congelats: 54,7 milions de tones.

Cuits: 16,4 milions de tones.

Frescos: 15,8 milions de tones. Això suposa un consum per càpita d'1,2 quilos, 0,4 quilos i 0,4 quilos respectivament i una despesa, també per capita, de 12,5, 3,7 i 4,4 euros respectivament. Les gambes i els llagostins frescos es comercialitzen sobretot a través del comerç especialitzat (peixateries, marisqueries i mercats de proveïments), mentre que els cuits i els congelats ho fan a través dels supermercats. Per l'alta demanda, les captures a l'Atlàntic i al Mediterrani són escasses. Gairebé la totalitat del llagostí que consumim procedeix de la flota congeladora industrial o de la importació procedent de l'Atlàntic sud, de l'Índic o del Pacífic. Així doncs, gran part del llagostí consumit a Espanya no és un producte de la pesca artesanal ni nacional, sinó que arriba de mars llunyans.