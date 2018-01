Cava o xampany?

Aquests dos vins escumosos, que ja es gaudeixen durant tot l'any i no només per Nadal, tenen nombroses diferències en la seva producció

El xampany i el cava no són sinònims. Malgrat les nombroses similituds que tenen, com ara compartir el mateix procés d'elaboració (descobert per Dom Pérignon), hi ha tres elements que condicionen les característiques bàsiques d'aquests dos vins escumosos i que els diferencien: clima, sòl i raïm.

Similituds

Tant el cava com el xampany són vins escumosos i, com a tals, procedeixen de la fermentació del most del raïm.

A més, els dos fan servir el mateix mètode d'elaboració, conegut com champenoise o tradicional (com es coneix aquí). Consisteix a fer una segona fermentació a l'ampolla, la qual cosa permet que aparegui el gas CO2 i que es dilueixi en el líquid en forma de bombolles; és a dir, que apareguin de forma natural.

Característiques del xampany

El xampany s'elabora a França, concretament a la zona de la Xampanya, una regió de clima continental situada prop de París. Té un punt d'acidesa que no es troba en el cava, marcat sobretot pel clima, plujós i fred, que dona com a resultat un raïm més àcid i amb poc grau, la qual cosa fa imprescindible afegir-hi sucre per a aconseguir més grau. La temperatura mitjana anual de la zona de la Xampanya sol ser d'uns 10 ºC; per sota dels 9 ºC es calcula que el raïm no pot madurar. Com que és tan a prop del límit de maduració, les cures del raïm s'extremen en aquesta zona i les vinyes se situen sobretot prop dels rius. A més, la verema es retarda molt per a assolir la maduració.

A diferència del cava, el xampany és un vi blanc, escumós i de segona fermentació, elaborat amb un alt percentatge de raïm negre. S'hi fa servir el raïm blanc chardonnay, acompanyat del pinot noir i el pinot meunier, dos negres però vinificats com si fossin blancs; és a dir, sense extreure'n la coloració de la pell. Tots dos aporten consistència i aromes afruitades. Quan només s'hi utilitza chardonnay, es diu que és un "Blanc de Blancs".

Una altra diferència amb el cava és que amb el xampany se solen fer mescles amb vins de veremes diferents, de manera que es poden combinar anyades regulars amb altres de més bones. Si l'anyada ha estat molt bona, solen elaborar un millesime, que és un xampany que procedeix d'una verema i al qual es posa l'any de la collita.

El xampany sol ser més suau i dolç que el cava, es nota més vinós, amb un color groc; mentre que el cava pot ser més afruitat amb un color groc pàl·lid i sec al paladar.

Finalment, per a obtenir un grau òptim de maduració, el xampany necessita llargues criances (5 anys o més).

Característiques del cava

El cava és un vi escumós de qualitat amb Denominació d'Origen que s'elabora a Espanya amb altres varietats de raïm.

La major producció de la Denominació d'Origen Cava a Espanya se situa a la comarca vinícola del Penedès, al voltant de Sant Sadurní d'Anoia, encara que també és present en totes les zones vitivinícoles catalanes i, en menys volum, a Àlaba, Badajoz, Navarra, La Rioja, València i Saragossa.

Per a l'elaboració del cava estan autoritzades les varietats de raïm macabeu, xarel·lo i parellada, malvasia, chardonnay (varietats de raïm blanc), garnatxa negre, pinot noir, monestrell i trepat (varietats de raïm negre). La varietat trepat només es pot fer servir per a elaborar cava rosat. El resultat final dependrà de la varietat del raïm que es faci servir i del clima, del territori, de l'elaborador...

És un procés complex en què s'inclou el premsatge, la vinificació, el tiratge (ompliment d'ampolla), la criança (repòs en condicions específiques durant un mínim de 9 mesos), la remoguda (amb les ampolles inclinades es mouen diàriament un vuitè de volta), el degollament (destapar l'ampolla per deixar sortir una mica d'escuma que arrossega els sediments), la tapada i l'etiquetatge, segons informació del Consell Regulador del Cava.

El cava s'elabora sobretot a la zona del Mediterrani català, amb un clima assolellat i de poques pluges. El raïm, per tant, és menys àcid que el de la zona de la Xampanya, perquè madura millor. A diferència del xampany, el cava sol fer servir vins d'una sola verema, es denominen productes monoanyada. La segona fermentació, igual que el xampany, es fa en la mateixa ampolla, de manera que adquireix les bombolles de forma natural, però el cava necessita criances relativament curtes, de 2 a 4 anys, per a obtenir el grau òptim de maduració.