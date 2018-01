L'OMS calcula que la immunització prevé entre 2 i 3 milions de morts anuals al món

A Espanya, la cobertura vacunal el primer any de vida el 2016 va ser del 97%

S'estima que l'hepatitis B acaba amb la vida d'aproximadament 600.000 persones cada any al món i el xarampió va fer el mateix el 2016 amb 90.000. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) també destaca els efectes greus del virus del papil·loma humà (causant de càncer de coll d'úter), que ocupa el quart lloc entre els tipus de càncer que afecten les dones i el 2012 va causar al voltant de 266.000 morts.

L'element comú entre aquestes tres malalties tan greus i potencialment mortals és que hi ha vacunes que poden evitar-les. El Comitè Assessor de Vacunes de l'Associació Espanyola de Pediatria (CAV-AEP) explica per què la vacunació és molt important per a l'espècie humana: "És d'acceptació general que excepte la potabilització de l'aigua, cap altra mesura ha contribuït a disminuir tant la morbiditat i la mortalitat en l'espècie humana com les vacunacions. Es pot dir que la situació epidemiològica del món ha canviat paral·lelament a la incorporació de vacunes al nostre arsenal profilàctic".

L'agrupació afegeix que els programes sistemàtics de vacunació han permès, per exemple, erradicar la verola, interrompre la transmissió de la pòlio en gran part del món i a l'hemisferi occidental el xarampió amb una disminució de més del 95% i el control de malalties com el tètanus, la diftèria, la rubèola o la malaltia invasora per 'Haemophilus influenzae', entre d'altres.

A causa de la importància que tenen i pels dubtes que encara causa la vacunació entre alguns grups socials, EROSKI CONSUMER ha volgut aclarir aquest tema, analitzant la cobertura de vacunació a Espanya i en què consisteix aquesta manera tan important d'activar el sistema immunitari de l'ésser humà per a la defensa de gèrmens, virus i bacteris; la seguretat i els mites que la persegueixen. Amb aquesta finalitat, s'han utilitzat les fonts següents: l'OMS; el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (MSSSI); l'Associació Espanyola de Vacunologia (AEV); i el CAV-AEP.

Immunitat

Els experts de l'AEP expliquen que les vacunes són productes biològics que serveixen per a prevenir malalties infeccioses. I com ho fan? Activen el nostre organisme perquè desenvolupi defenses específiques contra elles. És a dir, les vacunes "ensenyen" el sistema immunològic a defensar-se.

Les vacunes que habitualment s'utilitzen al nostre país immunitzen contra l'hepatitis B, la diftèria, el tètanus, la tos ferina, la pòlio, l'Haemophilus influenzae de tipus B, el meningococ C, el pneumococ, el xarampió, la rubèola, la parotiditis o galteres, la varicel·la, el virus del papil·loma humà, el rotavirus, l'hepatitis A i la grip.

L'AEP aconsella administrar les vacunes de la manera següent abans de complir els 7 anys:

3 dosis enfront de l'hepatitis B, la diftèria, el tètanus, la tos ferina, lHaemophilus influenzae' de tipus B i la pòlio el primer any. La major part de la comunitats autònomes espanyoles administren aquestes 6 vacunes en una sola injecció (hexavalent) als 2, 4 i 6 mesos d'edat. Algunes també vacunen tots els nounats contra l'hepatitis B.

3 dosis enfront del meningococ C als 2, 4-6 i 12-15 mesos d'edat.

4 dosis enfront del pneumococ als 2, 4, 6 i 12-15 mesos d'edat.

2-3 dosis de vacuna oral enfront del rotavirus als 2, 4 (i 6) mesos d'edat. Aquesta vacuna no està finançada.

2 dosis enfront del xarampió, la parotiditis i la rubèola, la primera als 12-15 mesos d'edat i la segona entre els 2 i els 3 anys. Els tres components s'administren reunits en un sol injectable (triple vírica).

2 dosis enfront de la varicel·la, una als 12-15 mesos d'edat i una altra als 2-3 anys.

1 dosi enfront de la diftèria, el tètanus, la tos ferina, lHaemophilus influenzae' de tipus B i a pòlio, en una sola injecció (pentavalent), als 15-18 mesos d'edat.

1 dosi enfront de la diftèria, el tètanus i la tos ferina als 4-6 anys.