Síndrome del coll trencat, el dolor dels addictes a les pantalles

Es refereix al dolor cervical provocat per l'adopció d'una mala postura a l'hora de fer servir mòbils, tauletes i petits portàtils o de fer-los servir a l'excés

Les noves tecnologies proporcionen tantes comoditats i facilitats que molts no conceben el seu dia a dia sense el telèfon mòbil, la tauleta o l'ordinador. Però, com en tot, els excessos són contraproduents.

Un ús inadequat i excessiu dels dispositius mòbils pot comportar riscos per a la salut física. Un d'aquests és el denominat en alguns fòrums d'Internet "síndrome del coll trencat". Fa referència al dolor cervical provocat pel fet d'adoptar una mala postura quan es fan servir tauletes, laptops (portàtils petits) i telèfons mòbils o pel seu ús excessiu. Aquesta molèstia pot arribar a ser molt aguda i estendre's a altres zones adjacents, com el cap, les espatlles i l'esquena.

Males postures

El problema sorgeix quan els afectats inclinen el cap cap avall per consultar el mòbil o fer servir la tauleta. Aquest petit gest fa que els músculs posteriors del coll treballin molt més, ja que han de suportar més pes: es calcula que una inclinació de 60 graus pot significar per a l'esquena l'esforç equivalent a carregar sobre les espatlles 27 quilos, tal com indica un estudi publicat en la revista Surgical Technology International.

Segons aquesta recerca, només el gest de treure el mòbil de la butxaca i inclinar el cap cap avall suposa un esforç tan gran per a la columna vertebral que, a la llarga, pot produir dolors i problemes musculars a l'esquena. La solució, tal com indica aquest treball científic, passa per aixecar els braços a l'altura de la cara i mirar l'aparell amb el cap dreçat.

En la majoria dels casos, aquest mal -que no malaltia- el tenen més els joves, ja que són els qui passen més temps davant d'aquestes pantalles. I també un altre tipus de persones, com el periodista especialitzat en noves tecnologies, Adam Clark, qui va elaborar un estudi en primera persona en què corroborava que la consulta excessiva que feia als seus telèfons li havia ocasionat mals de cap molt recurrents, com si algú li hagués colpejat el cap amb una barra d'acer.

Evitar el dolor de cervicals

Per a evitar aquesta síndrome, la primera recomanació és canviar els hàbits posturals. En molts casos no és una feina fàcil, perquè s'adopten posicions forçades de forma inconscient. Ser conscient del problema i intentar variar de postura és el primer pas per a aconseguir asseure's de manera correcta i reduir tensions. A més, cal tenir en compte altres recomanacions ergonòmiques davant d'una pantalla:

Mantenir una distància d'entre 25 i 30 centímetres entre la pantalla i els ulls.

L'esquena ha d'estar recta i, si cal, s'aixecarà el dispositiu a l'altura que permeti tenir el cap recte o lleugerament inclinat cap avall.

El teclat ha d'estar baix, a una altura que deixi posar els braços alineats amb el tronc i els avantbraços a 90º d'aquests amb els canells en posició neutra.

Asseure's tan enrere de la cadira com es pugui, amb el respatller recte i l'esquena dreta. És important canviar de posició cada cert temps i aixecar-se cada 45 o 60 minuts.

Els genolls han d'estar en un angle de 90º.

Els peus han de quedar paral·lels i amb tota la planta a terra.

És preferible que la llum sigui natural i evitar reflexos en la pantalla.

Amb un ús perllongat del ratolí, és recomanable alternar de mà cada cert temps.

Pel que fa a l'ús de mòbils, les premisses per a evitar problemes cervicals són les mateixes, però la més important és que la pantalla ha de quedar a l'altura dels ulls per a impedir inclinar el cap cap avall.

Si, tot i això, apareix dolor o hi ha molèsties, el més recomanable és consultar el metge, que és qui decidirà quines són les mesures més adequades que s'han d'aplicar.