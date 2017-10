Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

L'indemnitzen amb 1.500 euros per haver-li cremat el cabell quan li practicaven una permanent durant més d'una hora

Una consumidora tenia el cabell en mal estat i va anar a una perruqueria on li van fer una permanent durant més d'una hora. El cabell es va cremar i la clienta va demandar l'establiment en l'Audiència Provincial de Granada. Va demanar 2.000 euros d'indemnització per un suposat tractament reparador posterior i uns altres 1.638 euros per dany moral. El tribunal va desestimar la primera petició, ja que la demandant no va poder demostrar que s'hagués sotmès al tractament (no va aportar una factura, sinó un pressupost), i va admetre el dany moral per un "perjudici estètic temporal", que va quantificar en 1.500 euros. L'article 147 de la LGDCU estableix que els prestadors de serveis han de respondre pels danys i perjudicis causats als consumidors tret que provin que van actuar amb la diligència exigible.