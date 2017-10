Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

Un web anul·la i canvia diverses apostes esportives d'un usuari per a rebaixar el premi

Un consumidor va fer el 2015 sis apostes diferents en un web d'apostes esportives per un valor de 794,14 euros sobre un partit de la lliga femenina romanesa de futbol. Va guanyar 3.326,28 euros. Quan va acabar el partit, el web li va comunicar que havia anul·lat dues de les apostes i que havia recalculat la quota fixada per unes altres dues i només li va pagar 804,57 euros. L'apostant va demandar els responsables de la pàgina web davant el Jutjat de 1a Instància núm. 2 de Sanlúcar de Barrameda i va reclamar els 2.521,71 euros impagats. El web va al·legar que va cometre un error amb els noms dels equips (i que va donar com a favorit el que estadísticament no ho era) i que el demandant, un apostant experimentat, se'n va aprofitar amb mala fe. Esmentaven, a més, la clàusula 6a del contracte, que empara anul·lacions i recàlculs en determinades circumstàncies, fins i tot quan ha acabat l'esdeveniment sobre el qual s'aposta. Finalment, el jutjat va determinar que de cap manera un professional pot fer pagar un error propi a un consumidor, va declarar absolutament inacceptable, abusiva i per tant nul·la la clàusula i va condemnar l'empresa responsable del web a pagar la quantitat reclamada més els interessos legals corresponents.