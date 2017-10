Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

El meu banc ha acceptat la meva reclamació extrajudicial per la clàusula terra de la hipoteca i m'ha ofert una quantitat per retornar que no crec que sigui suficient. No sé si acceptar-la i resoldre l'assumpte o rebutjar-la i presentar una demanda judicial.

El banc està obligat a fer un càlcul correcte i exacte de les quantitats cobrades de més per l'aplicació d'una clàusula terra que l'entitat admet com a opaca o que no està explicada a l'hipotecat de manera suficient. Però no sempre passa així. De fet, s'estan dictant sentències sobre clàusules terra examinades en profunditat en els judicis que estableixen devolucions superiors a les ofertes per les entitats financeres. Es tracta d'un càlcul molt complex que requereix de coneixements matemàtics i financers elevats i que està fora de l'abast de la immensa majoria de la població. Si dubta del banc, el nostre consell és que porti el document amb els càlculs del banc i tota la documentació relacionada amb la seva hipoteca a un economista col·legiat i de garanties i li encarregui un peritatge, pel qual li cobrarà entre 50 i 100 euros. Si el resultat coincideix amb el del banc, accepti la devolució. Si el peritatge mostra una quantitat més alta per retornar i la diferència és substancial, tracti de negociar amb el banc o plantegi's la possibilitat de presentar una demanda judicial amb l'assistència d'un advocat especialitzat en reclamacions bancàries, qui prèviament li explicarà els costos i la comissió que li cobrarà sobre la quantitat recuperada en cas de guanyar el judici.