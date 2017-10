Obligacions dels taxistes

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

Tinc uns quants dubtes sobre el servei de taxis. El viatger pot decidir l'itinerari per a arribar a la destinació? Si el taxi té un accident o s'avaria i no arribo a la meva destinació, pot cobrar-me la carrera? El taxista està obligat a ajudar-me a carregar l'equipatge al maleter? Ha de donar-me un rebut si l'hi demano quan acabi el servei?

El servei de taxi està regulat a nivell estatal pel Reglament nacional dels serveis urbans i interurbans de transports en automòbils lleugers, aprovat pel Reial Decret 763/1979, de 16 de març. Les comunitats autònomes i els ajuntaments poden afegir-hi disposicions addicionals sobre deures i drets dels usuaris i dels taxistes.

En línies generals, l'usuari té dret a triar el recorregut per a arribar a la destinació. Si no indica res sobre aquest tema, el taxista decidirà l'itinerari que consideri més directe i ràpid en funció de l'hora del dia, de l'estat del trànsit, etc. En cas d'accident o d'avaria, el taxista ha d'aturar el comptador i, si no pot reiniciar la marxa, cobrarà a l'usuari el trajecte fins al punt on s'ha aturat, però haurà de descomptar l'abaixament de la bandera. A més, procurarà que un altre taxi reculli el viatger al més aviat possible si aquest l'hi demana o si la parada s'ha produït en un lloc perillós o del qual no es pugui sortir caminant, com per exemple una autopista. Quant a l'equipatge (amb un màxim de 50 quilos en vehicles de fins a 4 places i de 60 quilos en vehicles més grans), el taxista ha d'ajudar l'usuari a carregar-lo al maleter i a descarregar-lo. També està obligat a estendre un rebut quan acabi la carrera si el viatger el sol·licita i a portar a bord fulls de reclamacions. En el rebut han de figurar el número de llicència, el NIF, la matrícula del vehicle, la data i el preu de la carrera i la signatura del taxista.