Nova etiqueta d'eficiència energètica

Les classes A+, A++ i A+++ desapareixeran de les noves etiquetes d'eficiència energètica de la UE per simplificar-ne la lectura

El Parlament Europeu ha aprovat el nou etiquetatge energètic perquè els consumidors puguin triar els aparells més eficients i reduir la seva despesa elèctrica. I és que, gràcies als aparells més eficients, els consumidors podran estalviar uns 490 euros anuals en electricitat i reduir el seu impacte ambiental.

Una de les novetats principals és que les classes A+, A++ i A+++ desapareixeran i s'utilitzarà un sistema de la A (la més eficient) a la G (la més malgastadora). A més, els electrodomèstics hauran de portar les etiquetes adherides de forma visible i es podran obtenir més detalls en Internet mitjançant codis QR per a comparar diferents aparells. La Comissió Europea (CE) publicarà una base de dades en línia amb els productes del mercat i la seva eficiència.

Amb tot, convé saber quines són les claus per a conèixer el nou etiquetatge d'eficiència dels electrodomèstics.

Quant estalvien els aparells eficients?

El nou sistema podria estalviar a cada consumidor uns 490 euros a l'any, segons càlculs de la CE. A escala europea, es podrien estalviar 200.000 milions de quilowatts hora (kWh), l'equivalent al consum energètic anual dels països bàltics.

L'Associació Nacional de Fabricants i Importadors d'Electrodomèstics (ANFEL) ha confeccionat una taula (en la imatge inferior) amb els estalvis anuals estimats (tant econòmics com energètics) en substituir antics electrodomèstics (de 5 a 15 anys) per uns altres amb la classificació energètica més alta (A++ i A+++). Per exemple, un congelador de classe A+++ pot estalviar en un any fins a 196 euros i un frigorífic, 109 euros. Aquestes dades es poden consultar a http://www.anfel.org/etiquetado-energetico-anfel.

Quan arribarà la nova etiqueta a les botigues?

En principi, les primeres etiquetes arribaran als establiments comercials al final de 2019. No obstant això, en la pràctica el seu ús podria demorar-se. Segons una portaveu de la CE en declaracions a la web especialitzada en informació europea Euractiv.com, les noves etiquetes A-G per a televisors, llums, rentadores, frigorífics i rentaplats s'introduiran a partir del començament de 2020 en endavant. Per a productes com aires condicionats, assecadores, aspiradores, forns, campanes de cuina i unitats de ventilació residencial, molt probablement entre el 2021 i el 2025; mentre que per als productes de calefacció, la data es retardarà fins al voltant de 2030.

En aquest sentit, Sylvia Mauer, directora de polítiques de l'Organització Europea dels Consumidors (BEUC), creu que el fet que les dues etiquetes coexisteixin al mercat durant aproximadament una dècada podria confondre els consumidors.

Quins electrodomèstics portaran l'etiqueta?

El canvi de l'etiqueta antiga s'aplicarà a un total de 15 grups de productes, i inclourà frigorífics, rentadores i televisors. Els responsables europeus encara discuteixen noves etiquetes per a altres grups de productes, com la refrigeració comercial (per exemple, les màquines expenedores o les refrigeradores de begudes), aixetes i finestres. I una etiqueta per als ordinadors es podria discutir en el futur.

L'etiqueta no sempre és correcta

L'etiqueta d'eficiència energètica no sempre és correcta, segons l'estudi MarketWatch, publicat l'any passat per 16 organitzacions civils de tota la UE, entre elles l'espanyola Ecodes. Els seus responsables trobaven tota mena de deficiències, especialment en les botigues per Internet, des de l'absència de l'etiqueta en l'aparell fins a un ús indegut. Els autors de l'informe també apuntaven la manca d'inspeccions de les administracions.

Com ajuda l'eficiència energètica al medi ambient i a la butxaca?

Els productes d'alta eficiència consumeixen menys energia i, per tant, estalvien diners en la factura, a més de generar menys contaminació i menys emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, implicades en el canvi climàtic.

Antonio López-Nava, gerent de l'Associació d'Empreses d'Eficiència Energètica (A3e), aclareix que hi ha certa confusió amb el terme, que de vegades es lliga de manera equivocada a les energies renovables. L'eficiència energètica té a veure amb l'estalvi de l'energia, amb el seu consum racional. Hi ha un gran potencial sense alterar el nivell de benestar. "Sovint, aquest estalvi, entre un 20% i un 50% del consum, es pot aconseguir amb la inversió de petites quantitats de diners", aclareix.

Quan i per què es va crear l'etiqueta d'eficiència energètica?

L'etiqueta energètica es va establir el 1995 perquè els ciutadans coneguessin d'una ullada, gràcies a una classificació de lletres i colors, l'eficiència dels electrodomèstics. Després de més de dues dècades, els avenços tecnològics han augmentat l'eficiència d'aquests aparells, de manera que han fet necessària una nova classificació. Segons els responsables de la CE, tenir els millors resultats en les categories de la A + a la A +++ "era enganyós i ocultava possibles diferències substancials en el rendiment energètic".