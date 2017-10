Xarxes socials: hi estic enganxat?

Sentir la necessitat de publicar i fotografiar tot el que ens passa és una de les claus per a reconèixer una addicció a les xarxes socials

Encara que siguin molt divertides, i fins i tot ajudin a impulsar grans canvis en la vida personal i professional, les xarxes socials també tenen alguns perills. Gairebé el 40% dels joves fa servir les xarxes socials, almenys, dues hores en un dia normal d'escola, apunta l'estudi "Recerca sobre conductes addictives a Internet en els adolescents europeus". Aquest comportament és denominat pels experts com "conducta addictiva a Internet". Com es pot saber si se sofreix? Aquestes són, segons els experts, les claus per a reconèixer una addicció a les xarxes socials.

El primer i l'últim. El primer que fa un usuari enganxat a les seves xarxes socials quan es lleva és el mateix que fa abans d'anar al llit: consultar les novetats a Facebook, Instagram, Snapchat, etc. La necessitat de mesurar-ho tot. Revisar amb freqüència els perfils en xarxes i esperar obtenir un feedback positiu de les publicacions fetes obliga a estar pendent del nombre de likes, comentaris o retuits o altres factors per a determinar l'èxit o fracàs d'una publicació. Converses impersonals. Se substitueixen les converses cara a cara amb xerrades a través d'Internet. L'usuari prefereix la vida digital a la vida real, ja que la sensació de solitud no existeix mai i és molt més fàcil interactuar amb altres usuaris. Ansietat i irritació. El més segur és que aquest sigui el signe més clar i alhora més preocupant de les addiccions a aquestes plataformes d'interacció social. El motiu? Ser en un lloc on no hi hagi cobertura o que la bateria s'esgoti i no hi hagi possibilitat de recarregar-la al moment. Publicar diverses vegades al dia. Quan l'usuari sent la necessitat de publicar i fotografiar tot el que li passa, des dels àpats diaris fins a la seva postura abans de dormir; és a dir, fer-se present a les diferents xarxes amb continguts diaris i banals.

Com es pot combatre una addicció a les xarxes socials?

Reconèixer l'addicció. Acceptar que hi ha una addicció i ser conscient que s'ha de superar per a aconseguir un millor estil de vida. Es tracta del famós "Primer Pas d'Alcohòlics Anònims" i ho és per alguna cosa. Si no s'admet que existeix un problema, no hi ha cap possibilitat que es pugui solucionar, ja que el fet d'admetre-ho crea dins d'un mateix la intenció de superar-ho. En el cas de les xarxes socials, les conseqüències no són tan desastroses com amb l'alcohol o les drogues, però sí que poden tenir un efecte bastant negatiu, sobretot, en la productivitat. Ometre les notificacions. Sovint, les notificacions són les culpables que els usuaris estiguin de forma constant mirant el mòbil, per la qual cosa silenciar-les pot arribar a ser un primer pas per a reduir l'ús de les xarxes socials. Desconnectar-se de les xarxes socials durant un temps. Segons alguns experts, estar-ne desconnectat un temps determinat permet al cervell crear nous camins neurals, la qual cosa vol dir que nous comportaments i rutines comencen a reemplaçar als antics. Tanmateix, això també pot passar en sentit contrari amb hàbits que no són bons. Establir moments de connexió diària. Fora d'aquests moments, el més apropiat és no connectar-se a cap xarxa social. Si s'hi entra només quan un decideix fer-ho, s'està enviant un missatge al cervell que es té el control. Bloquejar les xarxes socials o esborrar les aplicacions. Seria l'últim recurs. No es tracta de la solució idònia, però per a situacions extremes pot ser és una opció que caldria valorar.