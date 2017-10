Temptacions de carretera

Cinc idees per a menjar millor durant els viatges amb cotxe i evitar les temptacions hipercalòriques i ultraprocessades del camí

No hi ha pitjor combinació possible: sedentarisme, gana i productes comestibles de baixa qualitat nutricional. Els metges i els nutricionistes ho subratllen sempre que poden: cal moure's, estar actius, menjar sa. Per sort, cada vegada hi ha més persones que en la seva vida quotidiana apliquen aquests consells tan coneguts. No obstant això, en els viatges per carretera és freqüent saltar-se aquests senyals. Parelles, grups d'amics, famílies, persones soles... És igual l'edat o el format del viatge. La majoria dels qui paren a fer gasolina acaba picant alguna cosa de la botiga de l'estació de servei, fins i tot els que habitualment cuiden l' alimentació.

El problema no són les ganes, sinó el context i les opcions per a satisfer aquest desig. Perquè, tret d'honroses excepcions, les botigues de gasolinera són entorns obesogènics on costa trobar menjar sa. En aquest article s'analitza què ocorre en aquests espais i com es poden evitar al màxim les temptacions.

Atracció pel que és insà

Hi ha diverses raons que influeixen a l'hora de caure en les temptacions hipercalòriques:

L'impacte de la novetat. Després d'una, dues o tres hores de monotonia al cotxe, una botiga plena de colors, objectes i productes cridaners és l'antítesi perfecta perquè tot sembli atractiu. És gairebé com entrar en un parc d'atraccions després d'haver passat molt de temps castigat sense jugar. Tot ve de gust. Tot desperta interès. Els estímuls són poderosos.

L'imperi de l'oferta. A la situació anterior se suma que la major part dels productes disponibles en aquests establiments són de baixa qualitat nutricional: gominoles, galetes, snacks salats, begudes energètiques, brioixeria industrial... No és que no hi hagi aliments "de debò". N'hi ha, però són pocs en comparació dels altres, no destaquen en el conjunt i costa més trobar-los.

El lleure i la mandra. Si es va de vacances, s'està cansat o s'ha sortit amb pressa, l'habitual és que ens faci mandra cuinar o preparar menjar per al trajecte. "Ja menjarem un menú del dia o picarem alguna cosa on sigui" és una de les frases més repetides. I és comprensible, perquè menjar fora de casa forma part de la nostra manera d'entendre el lleure. La diferència amb un poble o una ciutat és que, a la carretera, les opcions són més limitades.

Consells per a evitar temptacions

Un viatge per carretera suposa un repte nutricional. A les gasolineres (també als aeroports i a les estacions de tren i autobús) no és difícil menjar alguna cosa, el que és complicat és menjar sa. I és possible fer-ho, però cal posar-hi voluntat. Heus aquí cinc consells:

Tenir un pla. A més de saber la destinació vacacional, l'allotjament i el temps que s'hi estarà, resulta molt útil planificar una mica la ruta i esbrinar quines gasolineres i restaurants hi ha pel camí. La informació abunda a Internet (també les opinions dels usuaris), de manera que és senzill trobar tres o quatre opcions en diferents punts de l'itinerari on podem parar, descansar i menjar bé. Hi ha rostidories i restaurants de carretera on se serveixen menús del dia i també algunes botigues de gasolineres amb més varietat alimentària que d'altres. Tenir un pla B. Els imprevistos ocorren i és millor tenir alternatives per no acabar en la típica bossa de patates fregides, el refresc o les llaminadures. A quina hora es viatjarà? Quina serà la durada del trajecte? Cal portar de casa alguns aliments que, o bé permetin menjar del que portem nosaltres, o bé que siguin útils per a fer un mos o en cas d'emergència: fruita fresca o seca, minientrepans, uns trossets de formatge... Ser imaginatius. El menjar resulta més apetible com més ben presentat estigui. I, encara que en un cotxe triomfa el "mode tàper", es poden portar les coses amb una aparença bonica. Es pot tenir la fruita ja tallada en trossets, a manera de macedònia de colors, portar un bon pa i uns recipients amb humus o guacamole fresquet per a untar, preparar uns sandvitxos o entrepans originals i fins i tot disposar d'una amanida fresca ja preparada -i l'amaniment a banda- per a menjar alguna cosa lleugera. Portar un snack saludable i un factor sorpresa. Després de dues o tres hores de viatge sense menjar res, baixar de l'automòbil amb gana fins a la botiga de l'àrea de servei pinta malament. Es voldrà tastar de tot i aquest tot semblarà una bona idea. Per a evitar-ho, és millor portar alguna cosa sana per a picar al vehicle, de manera que no calgui exposar-se a una oferta alimentària tan particular amb l'estómac protestant. Si es viatja amb nens, és molt útil comptar amb el factor sorpresa; és a dir, portar alguns snacks per oferir-los-en com una cosa especial una estona abans de baixar. Tenir begudes fresques. La hidratació és clau. Portar aigua al cotxe és molt important, ja que podria haver-hi embussos o una avaria que ens obligui a esperar al voral. També es pot preparar un termos amb te o cafè (tant calents com freds), donar a l'aigua un toc de sabor o fer sucs. Molt millor aquestes opcions que no les begudes ensucrades, els concentrats o les begudes energètiques.

Més enllà de les revistes, els records, els snacks i les galetes, les botigues situades a les gasolineres també ofereixen aliments "de debò". No són els més destacats, ni els més barats, ni són majoria, però existeixen. Algunes llaunes i pots de conserves valen la pena, igual que certes amanides de IV gamma. A més, una cosa interessant d'aquests comerços és que molts d'ells venen aliments de la zona i productes artesans. Posats a triar alguna cosa dolça o especial, millor tastar una elaboració del lloc, d'aquelles que no es troben prop de casa.