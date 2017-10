Cada espanyol va consumir el 2016 una mitjana de 640 tasses de cafè i va desemborsar al voltant de 26 euros, fet que mostra la importància d'aquest producte al nostre país

Encara que hi ha infinitat de versions sobre l'època i els orígens del cafè, no hi ha dubte que Àfrica va ser el lloc on es va descobrir. Al segle XIV, els àrabs van portar la planta al Iemen i és allà on van aparèixer les primeres i úniques plantacions.

El consum de cafè es va estendre ràpidament per les regions de cultura islàmica, i va créixer en popularitat per les qualitats vigoritzants que tenia i també per la prohibició del consum de begudes alcohòliques. De fet, durant molts anys se'n va prohibir l'exportació.

Més endavant, a la fi del segle XVI, les plantacions es van estendre en primer lloc per Ceilan (avui Sri Lanka) i després per l'Índia, on, segons explica la llegenda, un pelegrí hindú originari de la regió de Mysore s'amaga uns grans de cafè entre la roba per a sembrar-los al seu país. Al final del segle XVII van ser els exploradors holandesos els que es van apropiar d'un peu de cafè al Iemen i el van traslladar al jardí botànic d'Amsterdam. La fertilitat de las terres i el clima de la zona van permetre que el cafè s'hi adaptés a la perfecció.

A Espanya, el cafè s'introdueix de la mà dels Borbó i dels comerciants italians, aproximadament a mitjan segle XVIII. Les ciutats que tenien ports de mar importants com Barcelona, Sevilla o Cadis van ser les primeres receptores d'aquesta preuada mercaderia.

A començament del segle XVIII el cafè arriba a América. Els governs europeus decideixen seguir l'exemple dels holandesos i el 1726 França va tenir la primera collita de cafè americà. A Amèrica va ser on es va desenvolupar més i millor el cafè, entre els dos tròpics i en altituds superiors a 2.000 metres. Avui dia, alguns dels millors cafès del món -com els emblemàtics del Brasil i de Colòmbia- procedeixen del continent americà.

De qualitat

Tot i que el seu consum va trigar a establir-se a Espanya, si ho comparem amb altres països europeus, la matèria primera que tenia el nostre país era de molt bona qualitat, ja que a les colònies del sud d'Amèrica es conreava un cafè excel·lent. Els últims 30 anys, les importacions de cafè verd (el que s'obté abans de ser sotmès al procés de torrat) han crescut de manera constant. El país principal del qual procedeix el cafè importat és el Vietnam, seguit del Brasil, Colòmbia i Uganda.

A Espanya, el cafè es consumeix principalment en la seva forma torrada tant a les llars com als establiments d'hostaleria. Es pot dir, a més, que el consum en aquests establiments és molt alt, fet que constata la importància social que té aquesta beguda. El cafè soluble es consumeix principalment a les llars.

Segons les estadístiques facilitades pel Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA), entre cafè i infusions (el cafè representa aproximadament el 90% de les infusions totals), cada espanyol va consumir el 2016 una mitjana d'1,78 quilos, i això suposa una despesa de 25,99 euros.

Prendre una tassa de cafè a Espanya està considerat un acte social, i encara que el 67% dels consumidors el prenen a casa, el cafè és la segona beguda natural, per darrere del te, més consumida arreu del món.