Una cinquena part de la població, el 22,3%, es troba en risc de pobresa

El 2015 les famílies van ingressar 26.730 euros de mitjana, un 7% menys que fa 8 anys, però un 2% més que l'any anterior

Nou curs, nous reptes i, per descomptat, noves despeses. Després de l'estiu, les famílies han de tornar a la realitat del dia a dia i organitzar-se econòmicament. Però amb quins recursos econòmics compten les llars espanyoles per a sobreviure a aquest nou curs? Hi ha famílies al nostre país amb dificultats a l'hora d'afrontar certes despeses?

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) publica anualment l'Enquesta de Condicions de Vida (ECV) amb l'objectiu d'estudiar, entre altres coses, el nivell de vida dels espanyols. EROSKI CONSUMER s'ha basat en aquesta macroenquesta (hi han participat al voltant de 13.000 llars i 35.000 persones per mitjà d'una entrevista personal) elaborada el 2016 i que s'ha publicat enguany per a analitzar els ingressos mitjans anuals de les llars a Espanya, i també la taxa de risc de pobresa.

Recursos per llar

El 2015, cada llar va ingressar 26.730 euros, un 2% més que l'any anterior, però un 7% menys que fa 8 anys, quan la renda mitjana per llar era de 28.787 euros. Aquests ingressos nets es componen de diverses variables: ingressos del treball per compte d'altri, beneficis o pèrdues del treball per compte propi, prestacions socials, rendes procedents d'esquemes privats de pensions no relacionats amb el treball, rendes del capital i de la propietat, transferències entre llars, ingressos percebuts per menors i el resultat de la declaració per l'IRPF.

Com es pot observar, les llars encara no han recuperat els nivells d'ingressos anteriors a la crisi. I és que, en aquests 8 anys, el punt d'inflexió va ser el 2008. En aquell any, les famílies van superar els 31.000 euros d'ingressos mitjans. Des de llavors van caure en picat i, en aquesta tendència, el 2014 va ser el pitjor any: s'ingressava una renda mitjana per llar de 26.092 euros. A partir de llavors, la situació va començar a millorar.

En la pèrdua de poder adquisitiu de les llars també influeix una altra variable, l'Índex de Preus de Consum (IPC), que reflecteix les variacions dels preus de determinats béns i serveis que els consumidors adquireixen habitualment. En 8 anys, aquest índex va augmentar un 15,4% tot i que els ingressos mitjans per llar van disminuir un 7%. És a dir, que el 2015 es comprava més car amb menys pressupost.

Segons la grandària de la llar, aquelles que tenen 3 membres o més van ingressar el 2015 més de 30.000 euros de mitjana, les que tenien 2 membres van superar els 26.000 euros i aquelles llars amb un únic membre van guanyar per sobre dels 15.100 euros.

En 8 anys, pràcticament la major part de les llars van disminuir els diners que ingressaven entre un 1% (les llars formades per 2 membres) i un 8% (les formades per 4 membres o més), excepte aquelles compostes únicament per una persona: van augmentar els ingressos un 3%. No obstant això, l'últim any la majoria de les llars van incrementar els seus guanys entre un 6% (5 o més membres) i un 2% (1 membre). Només les llars que tenien 3 membres es van mantenir igual que l'any anterior.