Prohibeixen facturar consums elèctrics passat un any, tallar el subministrament i incloure en fitxers de morosos els clients que no paguin aquests rebuts

El Jutjat Mercantil núm. 1 de la Corunya va rebre una acció col·lectiva de cessació, de la qual formava part el Ministeri Fiscal, contra determinades pràctiques d'una companyia elèctrica que la demanda considerava abusives i il·lícites. El jutjat va donar la raó als demandants i el 2 de desembre de 2016 va dictar sentència. En aquesta va prohibir a l'empresa, en endavant i a tots els seus clients, facturar consums d'energia elèctrica generats en períodes anteriors a un any, prenent com a referència la data en la qual s'expedeixin els rebuts, i interrompre el subministrament i inscriure en fitxers de morosos els clients que no abonin aquestes factures.