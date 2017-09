Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

Indemnitzen amb 30.040 euros un pacient per un tractament bucodental desastrós, amb pèrdua de peces i de massa òssia, un alt cost estètic i sofriment moral

Un ciutadà va contractar una rehabilitació bucodental que es va allargar durant un any per complicacions i va acabar en un fracàs complet: pèrdua de peces dentals i de massa òssia i tractament psicològic per l'alt cost estètic i el sofriment moral. El pacient va demandar la clínica dental davant el Jutjat de 1a Instància núm. 3 de Barcelona. El centre va al·legar que el client va ser informat i va assumir els possibles riscos del tractament, que no garantia un resultat sinó els mitjans per a aconseguir-ho. El jutjat va estimar que va ser un "arrendament d'obra" (garantia de resultat), i no "de serveis" (garantia de mitjans). També va apreciar que la multiplicació de les intervencions previstes, la prolongació conseqüent del procés i el seu fracàs final es van deure a una "falta de perícia i de diligència" de la clínica, per no respectar els temps d'espera per a la curació i la cicatrització entre les actuacions. La sentència, dictada el 15 de maig de 2016, va condemnar el centre dental a indemnitzar el demandant amb 30.040 euros: 5.389 per dany estètic i 8.028 pel sofriment psicològic i moral patit.