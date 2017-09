Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

Anul·len la pujada unilateral del preu d'un pack de telefonia fixa-mòbil-Internet imposada als clients per una companyia

La normativa sectorial de les telecomunicacions a la UE permet a les companyies modificar unilateralment les condicions en els contractes indefinits, si expliquen amb nitidesa en la contractació aquesta possibilitat, comuniquen el canvi a l'usuari amb un mes d'antelació oferint-li l'opció de donar-se de baixa sense penalització i justifiquen la variació. Una telefònica espanyola ha perdut diversos judicis per incomplir aquests preceptes, ja que al maig de 2015 va pujar de 60 a 65 euros el cost mensual d'un pack fix-Internet-mòbil publicitat com "preu per sempre". Un d'aquests es va celebrar al Jutjat de 1a Instància num. 5 de Segòvia, que va titllar d'opaca i abusiva una clàusula del contracte que exposava, com a justificació de possibles canvis contractuals, motius "molt genèrics i mancats de precisió". I la carta on la companyia anunciava al client la pujada va ser considerada insuficient, atès que no concretava "ni el perquè de l'augment ni el perquè de la quantitat". La sentència del 20 de juny de 2016 va condemnar l'empresa a retornar al seu client l'import cobrat per aquesta pujada entre el maig de 2015 i la data de la sentència i a mantenir-li per sempre l'import original de 60 euros al mes.