Venda de llibres a domicili amb enganys

Uns comercials d'una empresa de venda a domicili van aconseguir que la meva mare, que té 85 anys i demència senil i viu amb una assistenta, els comprés uns llibres i uns aparells de cuina i de salut per gairebé 5.000 euros. Ho van fer mitjançant enganys, perquè ni els volia ni els havia de fer servir. Va pagar 250 en efectiu i per a la resta va signar un préstec de 24 mensualitats. Quan ho hem descobert, els fills hem trucat a l'empresa per desfer el contracte, però ens ha contestat que ha passat el termini de 14 dies per a exercir el dret de desistiment i que no pot haver-hi marxa enrere. Què hi podem fer?

Insisteixin davant l'empresa a reclamar la immediata anul·lació del contracte al·legant vici de consentiment en la signatura i adjuntin, si és possible, còpia de la documentació mèdica que acrediti la minva de facultats mentals de la seva mare. Exigeixin-li que retorni els 250 euros pagats en efectiu, que retiri del domicili de la seva mare els objectes "comprats" i que comuniqui l'obligació de cancel·lar el préstec a l'entitat financera amb la qual s'hagi subscrit. Per si de cas, adrecin-se també a aquesta entitat i, amb els mateixos arguments, reclamin aquesta cancel·lació. Si aquestes 24 quotes han estat domiciliades bancàriament -és l'habitual en aquests casos-, demanin al banc que no les aboni, que les rebutgi. Si la resposta de l'empresa de venda a domicili i de l'entitat financera responsable del préstec vinculat al contracte fos negativa, no dubtin de demandar-les judicialment amb l'ajuda d'una associació de consumidors o contractant un advocat particular. Tal com descriuen el cas, tenen moltes possibilitats de guanyar el judici, si es veuen obligats a arribar fins a aquí i, fins i tot, si la sol·liciten, de rebre una indemnització afegida per danys morals i per les molèsties i despeses que aquesta situació els hagi suposat.