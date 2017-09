Equipatge al maleter de l'autobús

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

Cada cop que viatjo amb autobús i deixo la maleta al maleter em preocupa que, com que no va facturada com als avions, en alguna parada un altre passatger pugui emportar-se-la confosa o me la robi. Com i què puc reclamar a la companyia, si arribo a la meva destinació i el meu equipatge no hi és? Tinc dret a alguna indemnització?

Aquests casos ocorren amb relativa freqüència. La Llei 16/1987 d'Ordenació dels Transports Terrestres estableix que el prestador del servei de transport de viatgers per carretera ha de respondre dels danys o perjudicis que poguessin sofrir durant el viatge tant el viatger com el seu equipatge, el que es diposita al maleter o la bodega del vehicle. L'article 3.2 ho especifica: "Tret que expressament es pactin unes quanties o condicions diferents, la responsabilitat dels portadores de viatgers per les pèrdues o avaries que sofreixin els equipatges estarà limitada a 14,5 euros per quilogram, amb un màxim de 450 euros per peça". Per tant, encara que l'equipatge lliurat a la custòdia del transportista no vagi facturat ni identificat en relació amb el seu propietari, aquest pot reclamar si l'equipatge desapareix i, a més, la companyia l'ha d'indemnitzar. És convenient que es presenti la reclamació al més aviat possible. I en el cas que no l'admeti al·legant que no és responsable si un tercer ha robat l'equipatge, cal denunciar-ho en una comissaria de policia. Com que no hi haurà cap certificat o resguard del paquet desaparegut, tant la reclamació com la denúncia seran més versemblants i serà més fàcil valorar el dany per indemnitzar, si s'aporten dades com més precises millor: descripció de la maleta o bossa, pes, llista d'objectes i estris que contenia... És una bona idea preparar i portar a sobre aquesta llista, pesar la maleta i fotografiar-la amb el mòbil abans d'iniciar el viatge. Si, malgrat tot, la companyia rebutja la reclamació, l'afectat pot acudir a les Juntes Arbitrals de Transport i fins i tot presentar una demanda judicial.