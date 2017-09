Dispositius i apps per a parlar idiomes sense estudiar

Comunicar-se en altres llengües sense dominar-les és cada vegada més senzill gràcies als aparells tecnològics més avançats

Saber parlar diversos idiomes obre moltes portes, i no solament en l'àmbit professional i cultural, sinó també en el terreny personal. A més, és molt beneficiós per al desenvolupament del cervell. Tot i això, aprendre almenys una llengua més suposa temps, diners i esforç: hores de classes, exercicis per a casa, xerrades amb nadius, estades en altres països... En vista d'aquestes dificultats, la tecnologia ofereix diverses solucions per a poder comunicar-se en altres idiomes sense haver de fer cursos ni pràcticament haver d'invertir-hi recursos econòmics: des de ginys traductors fins a aplicacions que milloren la comprensió i la fluïdesa.

Pilot: l'auricular traductor

Aquest curiós aparell va ser creat per l'empresa Waverly Labs i desenvolupat gràcies a una campanya de micromecenatge. L'equipament de Pilot es compon d'uns auriculars sense fils, a més d'un micròfon i un altaveu que es connecten a un telèfon per Bluetooth.

La traducció que efectua Pilot és gairebé simultània: l'usuari és capaç d'entendre pràcticament en temps real llengües que no coneix, ja que el retard de la traducció és tan sols de dos segons, una durada que els creadors de l'aparell esperen reduir aviat al mínim.

De moment, els idiomes disponibles són anglès, francès, espanyol, italià i portuguès. En un futur, però, es podrà pagar per a traduir converses en alemany, àrab, xinès, grec, japonès, rus, turc i àrab, entre d'altres. La data de llançament de Pilot es preveu a la tardor i el seu preu estarà entre 223 i 268 euros.

Travis: l'aparell que parla idiomes

Cap al palmell d'una mà i és capaç de traduir 80 llengües. Així és Travis, un traductor automàtic molt interessant desenvolupat per una start-up holandesa. El procediment és senzill: només cal pronunciar la frase que es vol traduir i aquest dispositiu la dirà en l'idioma indicat. Té un reconeixement de veu en línia i fora de línia i, a més, es pot fer servir durant 12 hores seguides gràcies a l'autonomia de la seva bateria.

El més curiós d'aquesta proposta és que es tracta d'un aparell que es va perfeccionant amb l'ús. Es basa en la tecnologia d'aprenentatge o machine learning, una branca de la intel·ligència artificial que permet que les màquines aprenguin de forma automàtica.

Smartpen: el bolígraf que tradueix Smartpen té l'aparença d'un llapis, però és molt més que això. La companyia espanyola Kids SmartPen, SL ha desenvolupat aquest llapis òptic capaç d'interpretar els sons i fonemes d'un idioma codificats en paper. Està pensat perquè el facin servir els nens, als quals serveix per a potenciar les seves habilitats lingüístiques. De fet, és apte tant per a alumnes d'Educació Infantil com per a estudiants més grans, com els que cursen Secundària. Babbel: aprendre idiomes amb el mòbil

Llibres electrònics per a parlar altres llengües

Revolució o endarreriment? La comercialització i implantació d'aquests ginys, sobretot dels traductors automàtics com Pilot o Travis, poden marcar un abans i un després en la comunicació. Amb ells, qualsevol persona tindria el poder de comunicar-se en més d'una desena d'idiomes sense necessitat d'aprendre'ls. En definitiva, es podria estar en contacte directe amb parlants d'arreu del món. Tampoc cal oblidar l'aplicació professional d'aquests invents. Ja no hi hauria obstacles en la comunicació entre empreses i corporacions, tot un gran benefici per a un món cada cop més globalitzat. De la mateixa manera, l'accés a la cultura seria molt més assequible i igualitari, amb independència de la classe social o el nivell cultural de les persones. Ara bé, no tot són avantatges. Per començar, la inclusió dels traductors automàtics en la societat podria perjudicar algunes professions. Aquests aparells podrien actuar com els substituts tecnològics dels traductors, els guies turístics i fins i tot els professors. I, a més, significaria la fi d'un dels beneficis d'estudiar i aprendre llengües: exercitar i desenvolupar el cervell i les habilitats mentals. Aquest entrenament es podria perdre, si la persona s'acomoda amb dispositius com Pilot.

El telèfon també pot ajudar molt en l'aprenentatge d'idiomes gràcies a diferents aplicacions fàcils d'instal·lar. És el cas de Babbel, una app amb programes d'aprenentatge dissenyats per lingüistes i experts. El més interessant és que les seves lliçons no duren més de 15 minuts, la qual cosa facilita la compaginació de la vida laboral i personal amb l'estudi de les llengües.L'ús del us llibres electrònics està cada vegada més estès en la societat, que a poc a poc va canviant els hàbits de lectura. Amb aquest tipus de dispositius es pot gaudir d'una bona novel·la, però també resulta de gran utilitat en l'aprenentatge d'idiomes. I no només té a veure amb els títols i continguts compatibles que es poden descarregar, sinó també amb les mateixes aplicacions dels aparells. I és que molts i-books ja disposen de traductors incorporats.