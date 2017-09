Tant costa setembre?

Anar a la feina amb bici o metro, menjar de tàper o avançar les compres de la tornada a l'escola ajuden a afrontar amb èxit la costa de setembre

Després de les vacances d'estiu, el retorn a la rutina es fa dur. I no només perquè s'acaben, cosa que per a alguns pot significar cansament, mal de cap, ansietat o tristesa, símptomes propis de la depressió postvacacional. També ho és per les elevades despeses que implica tornar al dia a dia: uns 500 euros per fill per al començament del curs, prop de 100 euros mensuals en combustible, un altres 200 euros si es menja a la feina, etc.

Però aquesta temuda costa de setembre es pot escalar amb passos segurs i ferms, amb una meta clara: arribar sobradament a la fi del mes. Les pautes per a gastar el mínim possible són:

Adequar les despeses als ingressos

El primer pas sembla senzill, però complir-lo no ho és tant. Cal saber els ingressos de què es disposa per a fer front a les despeses de setembre. I, una vegada coneguts, es tracta de fer una llista detallada dels desemborsaments que suposaran el retorn a les aules, el combustible o la partida mensual per a menjar. També s'ha d'assignar un import a cada despesa i mai no passar-se'n. I si es pot, és molt convenient deixar una mica de reserva per a imprevistos, com una avaria.

Preparar amb sentit comú la tornada a l'escola

Entre les despeses més importants de setembre hi ha les de la tornada a l'escola, que, com calcula Leticia Cardenal Salazar, presidenta de CEAPA (Confederació Espanyola d'Associacions de Pares i Mares de l'Alumnat), poden oscil·lar entre 100 i 500 euros. La partida més important està destinada a llibres i material escolar, sense oblidar la roba, el transport i el menjador. A més, cal tenir en compte les extraescolars, la matrícula, l'assegurança escolar, etc.

Tot i això, es pot avançar la compra dels llibres de text i aprofitar així les ofertes dels diferents comerços. També és possible recórrer a les llibreries de segona mà i, per descomptat, aprofitar els exemplars ja utilitzats per germans o amics. A més, algunes comunitats i escoles tenen servei de préstec de llibres.

Pel que fa al material escolar, s'ha de revisar molt bé què es pot fer servir de l'any anterior abans d'adquirir-ho tot nou. És molt probable que arxivadors, estotjos, la motxilla o el compàs estiguin en perfecte estat, amb la qual cosa es reduirà la despesa de manera notable.

Triar entre extraescolars o activitats en centres cívics

No és obligatori que els nens vagin a activitats extraescolars, però que practiquin esport, pintin o toquin un instrument és important per al seu desenvolupament integral, alhora que soluciona el problema de la conciliació familiar i laboral. Les que ofereix el mateix centre escolar son molt còmodes, perquè es fan al mateix recinte després de les classes. Però de vegades són molt costoses; en alguns col·legis superen els 50 euros al mes. Què es pot fer? Per començar, no apuntar-los a tot. A més, és important conèixer, tal com recorda Cardenal, les opcions d'ajuntament s, associacions de veïns o centres cívics. De vegades hi ha escoles de teatre, de música o esportives a les quals els nens poden anar gratis o pagant quotes molt reduïdes.

Menjar fora a base de tàper

El menjador escolar és un de les despeses més grans que tornen al setembre (una mitjana de 140 euros), però, de vegades, és inevitable. En canvi, sí que es pot estalviar en el cas dels adults. Com es pot fer? Un menú barat costa de mitjana 9 euros, xifra que al mes suposa 180 euros. Per a reduir aquesta partida es pot menjar mig menú (uns 6 o 7 euros), una opció que cada vegada ofereixen més restaurants. Més barat encara sortirà emportar-se un tàper a la feina amb el dinar.

Aprofitar les rebaixes per a renovar vestuari

Els espanyols inverteixen cada any en roba infantil 1.764 milions d'euros, segons un estudi de Constanza Business & Protocol School. I la despesa en roba d'adults no es queda enrere, ja que l'Escola d'Administració d'Empreses (EAE) assenyala que el desemborsament mitjà anual de les dones en peces de roba i calçat és de 577 euros, i el dels homes, 351.

El setembre és un dels moments en què s'accentua aquest desemborsament, tant per a la tornada a l'escola com per a adequar-se al canvi d'estació. Per a la roba bàsica i les sabates esportives convé aprofitar les rebaixes d'estiu i revisar bé l'armari per a renovar només el que cal. En el cas dels nens, heretar roba de familiars i amics és una opció. I si porten uniforme, d'un any a l'altre només cal comprar nou allò imprescindible.

Fer servir la bici i el transport públic

La despesa mitjana que els espanyols efectuen a l'any en carburant ascendeix a gairebé 1.200 euros (uns 100 euros al mes), segons un estudi d'AIS Group. Gran part del combustible se'n va en els desplaçaments diaris de casa a la feina. Com es pot estalviar en transport? Una manera sana és fer servir la bici per a anar al centre laboral. A més, hi ha alternatives per a combinar la bici i el metro. També es pot estalviar si es fa servir el transport públic, ja que els abonaments mensuals per a metro i autobús suposen gairebé la meitat de diners que la gasolina.

Canviar de proveïdors de subministraments

Llum, gas, mòbil... son despeses fixes que s'afegeixen a les de setembre, però que també és possible reduir. Com? Només cal comparar les ofertes dels proveïdors i valorar si és el moment de variar per a acollir-se a una tarifa millor. Aquesta premissa també es pot aplicar al banc, perquè un canvi d'entitat pot representar una rebaixa de comissions, entre altres avantatges.