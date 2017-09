Com més de prop, millor

Les etiquetes o certificats serveixen per a comprovar la informació sobre un producte. En el cas dels productes de quilòmetre zero, hi ha diverses iniciatives per a disposar d'un etiquetatge específic.

Al final de 2013, la Comissió Europea (CE) va publicar un informe que proposava la creació a la Unió Europea (UE) d'un etiquetatge de productes agrícoles que es venen a escala local o de forma directa. Els seus responsables assenyalaven els avantatges d'aquest sistema per als productors locals i per a satisfer les expectatives dels consumidors que cada vegada més sol·liciten "aliments de qualitat, frescos i locals". El document valorava la seva importància pel fet de reduir emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i el malbaratament de menjar. Als restaurants Slow Food disposen d'una etiqueta que certifica que s'ajusten a les característiques del quilòmetre zero, de manera que els seus clients puguin saber-ho. Entre els que han de reunir per a aconseguir el segell figura tenir almenys cinc plats "km 0" i que, com a mínim, el 40% dels seus ingredients siguin locals, reciclar els residus generats i que el xef, almenys, sigui soci del moviment "Slow Food".