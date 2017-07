Dietes anticàncer, un altre mite

Cap dieta és capaç d'evitar que es pateixi càncer o d'incidir sobre el desenvolupament i l'evolució d'aquesta malaltia

Les "dietes miracle" proposen una pèrdua ràpida de pes sense pràcticament esforç com la solució definitiva per a l'obesitat, la gran epidèmia del segle XXI. Però aquesta promesa no és gens aconsellable pels greus problemes de salut que causa, sense tenir en compte el conegut efecte io-io que provoca. Si de debò es vol aprimar, s'ha de fer de forma progressiva, amb menjars saludables i reduint les quantitats i amb la pràctica d'exercici físic. Si això sembla sensat, per què no hem de pensar el mateix de les "dietes anticàncer"? Les xifres de supervivència dels pacients amb càncer han millorat i en més de la meitat dels casos s'aconsegueix superar la malaltia, segons les últimes dades de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM). Així i tot, el càncer continua sent una de les principals causes de morbimortalitat al món i al nostre país cada any registra vora 250.000 nous afectats. Per això no és estrany que les persones amb càncer mirin la manera de combatre la malaltia per tots els mitjans. Fins i tot podrien arribar a refiar-se de les anomenades "dietes anticàncer".

Què són i quines són?

Les "dietes anticàncer" defensen que els aliments o un conjunt d'aquests tenen efectes tan beneficiosos sobre l'organisme que són capaços d'evitar tota mena de càncers o, més encara, que el curen. Aquest plantejament és molt perillós perquè pot donar a entendre que aquestes suposades dietes substitueixen els tractaments convencionals (cirurgia, quimioteràpia i radioteràpia). Fins i tot algunes de les dietes van més enllà i relacionen les emocions amb l'aparició del càncer. Però la "dieta anticàncer" no existeix. Cap dieta no pot assegurar que no s'hagi de patir la malaltia o s'hagi d'incidir sobre el seu desenvolupament i evolució, un cop que ha estat diagnosticada. En canvi, se'n poden trobar moltes referències. La llista és gairebé infinita, però les que tenen més renom són:

Dieta alcalina. Proposa que menjar alguns aliments, com ara mel, ous i pollastre, entre molts altres, fa que la sang estigui més àcida, i això desequilibra el pH del cos i provoca algunes malalties com càncer.

Dietes cetogèniques. Aquest tipus de dieta aposta pel consum de greixos, proteïnes i omega-3, però no per prendre carbohidrats ni aliments amb moltes calories.

Dieta macrobiòtica. Les persones que segueixen aquesta dieta parlen més d'un estil de vida en el qual busquen el benestar físic i emocional a través de l'alimentació.

Càncer i alimentació

Els dubtes més freqüents al voltant del càncer i l'alimentació es resolen amb aquestes preguntes-respostes: 1.Les "dietes anticàncer" curen el càncer? No, ni curen el càncer ni influeixen en el seu pronòstic ni evolució. Seguir una dieta saludable farà que s'estigui ben nodrit i ajudarà a prevenir malalties. 2. Seguint aquestes dietes es poden evitar els tractaments per al càncer? No. Ni les " dietes anticàncer" ni cap tipus de dieta no poden substituir mai els tractaments convencionals del càncer (cirurgia, quimioteràpia i radioteràpia). 3. Els suplements nutricionals ajuden a prevenir el càncer? A dia d'avui no es disposa de l'evidència científica que demostri que prendre suplements nutricionals redueixi el risc de patir càncer. 4. Què es pot o s'ha de menjar? El més recomanable és seguir una dieta sana i equilibrada, com ara la dieta mediterrània, amb la qual es prengui fruita i verdura diàriament. També ha d'incloure llegums 2-3 vegades per setmana i la ingesta de pollastre, gall dindi i peix. Per contra, cal evitar les carns processades i la brioixeria industrial. 5. Les emocions o l'estrès tenen res veure amb l'aparició del càncer? No. Les emocions tenen un paper important en l'adaptació a la malaltia, però no hi ha estudis científics que relacionin les emocions amb l'aparició del càncer o amb el pronòstic o l'evolució que hagi de tenir una vegada diagnosticat. Cap impacte emocional no produeix càncer, igual que estar de bon humor o ser positiu no cura la malaltia. 6. On es pot trobar informació fiable sobre alimentació? Per a adoptar una dieta sana o resoldre qualsevol dubte sobre aquest tema, el que convé és consultar amb el metge de família o amb un dietista-nutricionista col·legiat i seriós. A Internet, es pot accedir a la web Estils de vida saludable del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat. També hi ha informació al portal de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) sobre pautes per a una vida saludable o les preguntes més freqüents sobre aquest tema. A més, es pot trucar al telèfon gratuït d'Infocàncer: 900 100 036.