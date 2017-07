Hidratar la pell de la cara

L'elecció i l'ús de les cremes hidratants per al rostre és més una qüestió de gustos que no d'eficàcia, ja que cap no evita l'envelliment de la pell

La pell està en regeneració contínua. Constitueix una barrera enfront del món exterior, que ens defensa de les diverses agressions ambientals, i té un paper essencial en la comunicació psicosocial i afectiva . El seu aspecte, sobretot de la cara, serveix per a valorar en una persona la seva edat, l'estat anímic i fins i tot el caràcter. Però amb els anys, comença a reduir la seva capacitat de renovació. Tant a la farmàcia o parafarmàcia com a les perfumeries o el supermercat hi ha diferents opcions per a mantenir-la hidratada, per tal que llueixi sana. Hi ha cremes amb multitud de components que es publiciten com a revolucionàries en la cura cutània i asseguren uns efectes sorprenents. L'oferta és tan àmplia que, sovint, resulta complicat triar la loció que s'adapti més bé a determinades necessitats, i més encara saber si totes compleixen allò que prometen i reflecteixen en els seus atractius envasos. I és que la majoria de les persones, quan busquen una crema per cuidar-se la pell, el que volen de debò és trobar un producte que retardi l'aparició dels signes de l'envelliment, com la sequedat o la pèrdua d'elasticitat. "I això no existeix. Ni es recolza en cap evidència científica", assevera de manera taxativa el doctor Ramon Grimalt, dermatòleg, professor de Dermatologia a la Universitat de Barcelona i coordinador de Dermatologia a la Universitat Internacional de Catalunya.

Cremes hidratants, són necessàries?

El concepte "hidratant", adverteix aquest especialista, és molt enganyós. Els productes hidratants, de fet, no ho són, ja que no aporten aigua, sinó greix, un greix que la majoria de persones ja tenen en la pell facial. Amb tot, al darrere hi ha una gran estratègia de màrqueting que aquest dermatòleg coneix bé: es comercialitzen nombrosos productes netejadors, que eliminen el mateix greix de la pell, i venen cremes que aporten aquest mateix element de manera artificial. És a dir, creen una necessitat. Una necessitat que no és tal, ja que, per mecanismes hormonals, l'organisme fabrica el seu propi greix quan és necessari, excepte en la pell dels braços i les cames. "Si un es nota la pell de la cara seca i no s'hi aplica crema, el cos mateix la fabricarà. Encara que cal donar-li temps", puntualitza Grimalt. El que diferencia unes cremes hidratants d'unes altres és la proporció d'aigua i de greix de la seva composició. Serà més líquida o més densa, segons que hi hagi més o menys d'un element o d'un altre. D'aquesta manera, una crema corporal fluïda com les del tipus body milk té més aigua que greix.

Efectes de les cremes

"Aquests productes creen una pel·lícula de greix que fa que l'evaporació d'aigua de la pell s'alenteixi. Però només és un resultat transitori, no té efectes futurs ni tampoc conseqüència alguna sobre el procés d'envelliment de la pell", afirma l'especialista. Grimalt reconeix que si l'aplicació del producte proporciona plaer o benestar, no ha de suposar cap problema posar-se'n, a excepció dels joves, ja que pot afavorir el creixement de granets o empitjorar el seu acne. Ara bé, si aplicar-se la crema no aporta aquesta bona sensació, el millor és deixar-la. Els experts subratllen que és sobretot una qüestió de gustos. I quant a altres components, com la vitamina C, el caviar o diferents àcids, hi ha més opcions d'equivocar-se i de patir irritacions, que beneficis aporten. Amb aquesta informació no és difícil arribar a la conclusió que les cremes més cares no ofereixen cap benefici extra a la pell del rostre si es comparen amb les més econòmiques. Convé, per tant, triar una crema adequada als gustos -més selectius o més senzills- de cadascú.