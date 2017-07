Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

Indemnització de 42.468 euros a una nena de 18 mesos que va sofrir amputació de dits, deformitat i minusvalidesa en una mà en fallar una escala mecànica

El 31 de gener passat, la Secció 1a de l'Audiència Provincial de Càceres va confirmar la sentència del 15 de desembre de 2015 del Jutjat de 1a Instància núm. 4 de Càceres, que va condemnar l'empresa responsable del manteniment d'una escala mecànica en un centre comercial a indemnitzar amb 42.468 euros la família d'una nena de 18 mesos que va sofrir lesions greus el 5 de desembre de 2011. La companyia va al·legar que l'escala mecànica no va tenir cap fallada i que l'accident va ocórrer per la negligència de l'àvia de la menor, la qual portava en braços. Les proves pericials i testificals van demostrar que l'escala mecànica va registrar una sacsejada pel trencament d'una peça (una pua de la pinta que serveix d'engranatge), que va fer caure la petita, la mà dreta de la qual va quedar atrapada en un buit de l'escala aparegut de sobte per l'avaria. El resultat va ser "amputació de dits, deformitat i limitació funcional", després de tres intervencions quirúrgiques, amb la qualificació mèdica de "mà catastròfica".