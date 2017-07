Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

Condemnada una línia aèria a retornar l'import de tres bitllets Bilbao-Eivissa contractats per Internet i cancel·lats dins del termini i en la forma adequada pel client

Un consumidor va demanar en el Jutjat Mercantil núm. 2 de Bilbao la devolució del preu de tres bitllets Bilbao-Eivissa (1.064 euros), després de desistir del viatge per motius personals i comunicar-ho a la línia aèria amb tres dies d'antelació, temps més que suficient perquè aquesta tornés a vendre els tres seients. La jutgessa va aplicar la Llei 48/1960 sobre Navegació Aèria, segons la qual "el passatger pot anul·lar una reserva ferma sense cap càrrec si ho comunica amb 24 hores d'antelació", i la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació. La segona responia al fet que la línia aèria afirmava que el contracte especificava que no hi havia devolució si el viatger cancel·lava el viatge sense que hi hagués força major, i al fet que el demandant assegurava que adquirint els bitllets en una web de contractació de viatges no s'informava sobre aquest punt. La línia aèria no va provar en el judici que el comprador rebés íntegre el contracte i la sentència, del 7 de març de 2016, la va condemnar a retornar-li 960 euros, per la qual cosa el demandant només va perdre els 104 euros de les comissions de gestió.