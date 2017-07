Un cas similar pot merèixer sentència distinta. Aquesta pàgina recull sentències dels nostres tribunals que, pel seu contingut, afecten als consumidors i usuaris de tot tipus de productes i serveis. No oblidi que davant fets similars, les qüestions de prova, les circunstacias concretes de les parts implicades i fins i tot el tribunal que sigui competent en la causa pot determinar fallades distintes.

L'assegurança nega una indemnització per defunció i al·lega que l'assegurat va ocultar problemes de salut, malgrat que va dir la veritat en el qüestionari de la pòlissa

L'hereu d'un home que va morir el novembre de 2016 per fallada multiorgànica, com a conseqüència d'una cirrosi hepàtica avançada, va demandar en el Jutjat de 1a instància núm. 3 de Castro-Urdiales (Cantàbria) l'assegurança del seu pare per negar la indemnització pactada de 7.500 euros per defunció, al·legant que l'assegurat va ocultar una malaltia crònica i intervencions quirúrgiques prèvies quan va contractar la pòlissa. Aquest jutjat va donar la raó a l'assegurança. I el demandant va recórrer a la Secció 2a de l'Audiència Provincial de Cantàbria, que no va veure mala fe per part de l'assegurat, ja que el que aquest va respondre en el qüestionari de la pòlissa era cert en aquell moment. "1- Es troba en bon estat de salut? Sí. 2- Durant l'últim any ha estat ingressat en un centre hospitalari? Ha causat baixa laboral per més de 15 dies? No. 3- Pateix alguna minusvalidesa física o limitacions substancials en els òrgans sensorials? No. 4- Consumeix medicaments de forma regular per a la tensió arterial o una altra malaltia? No". Res més. L'Audiència va rebutjar el "comportament dolós" i, en la seva sentència del 2 de gener passat, va condemnar l'assegurança al pagament dels 7.500 euros més els interessos moratoris corresponents.