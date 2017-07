Pírcings en menors

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

Tinc una filla de 15 anys que vol posar-se un pírcing al melic. Quines precaucions cal que prengui i que prenguem?

El pírcing o perforació corporal és una pràctica que pot ocasionar problemes sanitaris tant mentre es realitza com a posteriori (hemorràgies, infeccions...), especialment en zones delicades com la boca o els genitals. Per aquesta raó disposa d'una normativa específica, que abasta també el tatuatge: el Decret 285/2005, d'11 d'octubre, de requisits tècnics i normes higienicosanitàries aplicables als establiments on es facin pràctiques de tatuatge, micropigmentació i perforació corporal amb pírcing o altres tècniques similars. Els centres que col·loquen pírcings han d'estar homologats i el client ha de signar un "consentiment informat", un document que explica els possibles riscos de la perforació, semblant al que s'exigeix per a fer-se un tatuatge, per a prendre rajos UVA, per a sotmetre's a una operació de cirurgia estètica i per a qualsevol operació quirúrgica sanitària. En el cas del pírcing i els menors d'edat, aquest consentiment ha de ser signat en presència del personal del centre i el jove o la jove ha de mostrar una fotocòpia del DNI del seu representant legal. Li aconsellem que triï amb cura el lloc on posaran el pírcing a la seva filla i també que l'acompanyi, encara que no sigui estrictament necessari; i que la seva filla segueixi les indicacions que li donin per a les hores o els dies posteriors a la col·locació.