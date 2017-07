Compravenda de recanvis de cotxes

Si vols que resolguem el teu cas a la revista.consumer.es posa't en contacte amb nosaltres. Com és lògic, només es publicaran les consultes que des de la revista.consumer.es considerem més interessants.

Sóc aficionat als vehicles antics, cotxes clàssics. Com a hobby solc reparar-los, restaurar-los, i per fer-ho compro i venc peces de segona mà. He sentit a dir que hi ha una nova llei que prohibeix aquesta compravenda entre particulars. Com puc seguir amb la meva afició sense vulnerar la llei?

En efecte, el 22 de gener passat va entrar en vigor la "nova llei de recanvis", aprovada pel Reial Decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seva vida útil. Pot trobar-la i descarregar-la completa a https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2017-656. Aquesta nova llei té com a objectiu principal adaptar-se a la normativa europea per a incentivar el reciclatge i la màxima reutilització possible dels vehicles. Amb aquesta finalitat, prohibeix de manera expressa la compravenda entre particulars de recanvis d'automòbils usats i peces de tercers; i preveu sancions econòmiques als qui la incompleixin, ja siguin particulars, webs o plataformes que facin directament aquestes transaccions o hi actuïn com a intermediaris. A més de les sancions, els automobilistes que incompleixin la nova norma podrien trobar-se que les companyies asseguradores es neguessin a cobrir incidents en els quals descobrissin la presència de recanvis adquirits de manera il·legal. Des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, la compra i venda d'aquests productes només es pot fer als Centres Autoritzats de Tractament (CAT). La llista d'aquests centres al nostre país, en format PDF i actualitzada el 14 de juny passat, és a la pàgina web de la Direcció General de Trànsit.