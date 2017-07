Alerta a casa amb els productes químics

Els danys al medi ambient o a la salut produïts després d'accidents amb els productes químics d'ús quotidià es poden evitar si se segueixen alguns consells

Diàriament, a les cases es fan servir productes químics de la més diversa naturalesa. A la cuina no falten mai els de neteja i desinfecció, com ara lleixius, detergents per a la rentadora o desembussadors de canonades. Al bany són habituals els netejadors de vàters i aerosols com desodorants i laques. Al rebost sempre hi ha insecticides o plaguicides per a eliminar els molests mosquits o les diferents plagues en terrasses i jardins. I al traster o al garatge conviuen pintures, dissolvents, llaunes de gasolina, líquids refrigerants, desgeladors de vidres, purificadors d'aire... Tots aquests són productes químics tòxics, corrosius, irritants, inflamables i fins i tot explosius. Molt sovint sense ser-ne conscients, el mal ús a casa d'una determinada substància o barreja pot provocar danys seriosos al medi ambient o a la salut. De fet, el 90% de les intoxicacions per productes químics tenen lloc a la llar, segons l'Institut Nacional de Toxicologia. Seguir una sèrie de consells, com els que s'enumeren tot seguit, ajuda a evitar que es produeixin accidents amb els productes químics d'ús diari i, en el cas que es registrin, a saber com cal actuar.

1. Llegir bé l'etiqueta abans de fer servir el producte

"Dos minuts de lectura de les etiquetes poden evitar accidents". Ho adverteix María Eugenia Anta, directora de Tutela de Producte, Internacionalització i Comerç de Feique, la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola, que representa el sector químic del nostre país. Per això, abans de fer servir cap producte químic cal fixar-se molt bé en l'etiqueta, sobretot en detalls com que estigui escrita en castellà o català o les dades de contacte de l'empresa responsable. "Els textos que es fan servir en les etiquetes per a mostrar missatges de precaució pretenen ser fàcils de comprendre. El més complicat són els noms dels components químics", reconeix Anta. No obstant això, en el sector dels productes de neteja, les frases que apareixen en les etiquetes, per la mida que tenen els envasos, no s'elaboren de vegades amb una lletra fàcil de llegir. De tota manera, els ciutadans també poden trobar informació més detallada i de forma divulgativa a la pàgina web de Cleanright, una iniciativa voluntària de l'associació que representa la indústria de sabons, detergents, netejadors i productes de neteja i manteniment.

2. Saber quina informació ha de portar l'etiqueta

Des de l'1 de juny passat, tots els productes químics perillosos que fan servir els consumidors a la Unió Europea (UE) s'han de comercialitzar amb els nous pictogrames i els nous missatges de prudència. Aquests símbols d'advertiment es classifiquen en nou categories, com es pot veure en la imatge. Com que la normativa europea procedent de Nacions Unides va començar a aplicar-se l'1 de juny de 2015, les noves etiquetes es troben des de fa temps als envasos d'aquests productes, per la qual cosa els consumidors ja s'hauran fixat que, a més dels pictogrames, porten una altra informació. El seu objectiu és cridar l'atenció sobre el dany que el mal ús d'una determinada substància o barreja pot provocar a la salut o al medi ambient i convida a llegir la seva informació. En aquesta es poden trobar consells de prudència per a abans, durant i després de fer servir el producte: com cal emmagatzemar-lo de manera correcta, quins equips de protecció individual es poden fer servir durant el seu ús, les situacions que cal evitar i què cal fer en cas d'intoxicació.

3. Conèixer què NO s'ha de fer

Una clau essencial, abans de fer servir qualsevol producte químic, és que, independentment dels pictogrames que porti, no es deixi a l'abast dels nens. Per la seva banda, des de l'Institut Nacional de Toxicologia es destaca la importància de no emmagatzemar els productes de la llar en envasos diferents dels originals, ni fer servir productes per a professionals per part dels consumidors no especialitzats.

4. Com convé actuar davant d'una intoxicació

Els responsables d l'Institut Nacional de Toxicologia també recalquen que qualsevol ciutadà pot trucar al telèfon 91 562 04 20, si per un mal ús algú s'intoxica algú o es creu que s'ha pogut intoxicar. Abans de provar amb un remei casolà que podria ser contraproduent, el més convenient és trucar a aquest número, on atén un metge que indica què s'ha de fer en cada circumstància. Però, en el cas de trobar-se malament, el millor és acudir al més aviat possible al servei d'Urgències més pròxim.

5. Què cal fer amb un producte químic mal etiquetat

El consell més lògic és comprar sempre els productes que estiguin ben etiquetats. Però si es pensa que l'etiqueta no apareix de forma correcta, hi ha dues opcions: posar-se en contacte amb el responsable del producte, les dades de contacte del qual han d'aparèixer en l'etiqueta, i consultar-li sobre la situació. I si no apareix l'empresa responsable, cal adreçar-se a l'autoritat competent de la comunitat autònoma en qüestió, que és la Conselleria de Sanitat de la comunitat autònoma o a l'Agència Espanyola de Consum, Esguridad Alimentària i Nutrició (AECOSAN).