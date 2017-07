Tecnologies que faciliten la vida de la gent gran

Cada vegada hi ha més persones majors de 65 anys que aprofiten les possibilitats del món digital per a tenir cura de la seva salut o gaudir del temps lliure

El món digital és accessible a tothom, fins i tot per a la gent gran. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística que es recullen en l'informe "Un perfil de la gent gran a Espanya", un 34,7% de les persones més grans de 65 anys ha fet servir Internet els últims tres mesos. Aquesta xifra ha crescut gairebé un 30% en només deu anys, i això demostra que la tecnologia està cada vegada més integrada en el dia a dia d'aquestes persones, que confien en la Xarxa per a hàbits diaris com informar-se. Moltes innovacions tecnològiques van encaminades a millorar la qualitat de vida de la gent gran en diversos dels seus àmbits. L'objectiu no és tan sols enriquir la seva experiència com a usuaris digitals, sinó també fer més fàcil el seu dia a dia. El problema és que molts d'ells no confien en aquests avenços tecnològics. Per això, conèixer una mica més sobre aquests programes i aplicacions ajuda a veure les possibilitats que els ofereixen.

1. Mòbils i tauletes adaptats a la gent gran

El primer que cal garantir és que l'accés a les noves tecnologies sigui una realitat per a la tercera edat. Internet és un món completament nou per a moltes persones grans, per la qual cosa és habitual que experimentin dificultats a l'hora de navegar per la Xarxa o de fer servir els telèfons mòbils. Amb tot i això, avui dia és possible adaptar per a elles els sistemes operatius que tenen als seus telèfons i tauletes i, per tant, fer-los més intuïtius modificant els menús o augmentant la mida d'imatges i textos. Algunes aplicacions que ho fan possible són WISER, Large Launcher i fins i tot SwiftKey, amb la qual es pot augmentar el teclat.

2. Aplicacions que tenen cura de la salut

A mesura que van passant els anys, vetllar per la salut esdevé una prioritat encara més important. I gràcies a algunes apps, cuidar-se a aquestes edats resulta molt més fàcil. Pel que fa a l'esport i l'exercici físic, és molt interessant Podómetro, una aplicació que permet calcular les distàncies i les calories consumides en les passejades dels més grans. Una altra de les seves necessitats més comunes és estar al dia amb els medicaments; perquè no es perdin ni un detall hi ha l'app Medisafe, que avisa mitjançant notificacions de quan s'han de prendre els fàrmacs.

3. Programes per a estar sempre comunicats

Una de les paraules que defineix més bé l'essència d'Internet és "connexió". La Xarxa acosta les persones, i també la gent gran. En aquest sentit, s'estan impulsat iniciatives curioses. A Iruma (una ciutat del nord del Japó) s'estan provant identificadors amb codis QR a les ungles per a ajudar que els ancians amb problemes de memòria no es perdin. A més, serveis de missatgeria instantània i programes senzills com Skype contribueixen perquè moltes persones grans estiguin en contacte amb els amics i familiars quan no és possible moure's de casa.

4. Apps per a millorar la memòria

De la mateixa manera que s'entrena el cos, també s'ha d'exercitar el cervell. Per a combatre o, almenys, minimitzar els efectes de la pèrdua de memòria, hi ha aplicacions com Memory Trainer, amb la qual es poden desenvolupar les capacitats de càlcul mental, llenguatge i lògica. D'aquesta manera, al palmell de la mà hi ha tot el poder per a dissenyar rutines d'entrenament mental i exercitar l'activitat cerebral de manera contínua.

5. Propostes tecnològiques per al lleure

Les persones grans disposen de molt de temps lliure, així que l'entreteniment és una part essencial en les seves vides. I les possibilitats que els ofereix la tecnologia són infinites: des de llibres digitals lleugers amb pantalles especials que no cansen la vista fins a videojocs intuïtius per a tauletes i dispositius mòbils. A això s'uneix una àmplia oferta de continguts audiovisuals (pel·lícules, sèries i documentals) que Internet i els televisors intel·ligents ofereixen a joves i grans.